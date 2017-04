Flughafen Wien wirbt nun online für dritte Piste

Die Debatte nach dem Nein des Bundesverwaltungsgericht (BVwG) zum Bau einer dritten Piste am Flughafen Wien- Schwechat ist jetzt um eine Facette reicher. Mit alarmierenden Slogans wie "Entweder 30.000 neue Jobs bei uns. Oder in Bratislava." lobbyiert der Flughafen Wien auf einer eigens eingerichteten Website für das ihm so wichtige Zukunftsprojekt der Airport- Erweiterung.