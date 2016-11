Flughafen- Drama: Nigerianerin festgenommen

Jene 28- jährige Frau aus Nigeria, die in der Nacht auf Donnerstag auf einer Toilette am Flughafen Wien- Schwechat eine Tochter auf die Welt brachte und das Neugeborene in einen Mistkübel warf, ist von der Polizei vorläufig festgenommen worden. Die Frau hatte angegeben, dass sie ihren Anschlussflug in die USA nicht habe verpassen wollen und davon ausgegangen sei, dass ihr Kind bereits tot war.