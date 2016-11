Flugdrache mit Hakenkreuz kreiste über Salzburg

Zwei Salzburger haben am Freitagnachmittag mitten in der Stadt Salzburg einen Flugdrachen mit nationalsozialistischen Symbolen steigen lassen. Aufmerksame Passanten riefen die Polizei. Die beiden 21- Jährigen hatten den handelsüblichen Drachen im Adler- Design zusätzlich in roter Schrift mit der Zahl "88", einem "Eisernen Kreuz", einem Hakenkreuz und "SS- Runen" bemalt.