Flüchtlingsstrom per Zug: 18 Aufgriffe in 6 Tagen

Alarmierende Zahlen von der österreichisch- italienischen Grenze: Allein in den ersten sechs Augusttagen wurden 18 Illegale in bzw. unter Güterzügen aufgegriffen - fast doppelt so viele wie Anfang des Jahres. Laut Experten eine lebensgefährliche Reaktion der Schlepper auf die verstärkten Straßenkontrollen.