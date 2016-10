Flüchtlingsmarsch in Serbien gestoppt

Der Marsch von etwa 300 Flüchtlingen , die zu Fuß von Belgrad zur ungarischen Grenze gehen wollten, ist am Mittwoch rund 40 Kilometer nördlich der serbischen Hauptstadt aufgehalten worden. Bereits am Dienstagabend hatten etwa 200 Flüchtlinge aufgegeben und waren in die Hauptstadt zurückgekehrt.