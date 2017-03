Flüchtlingshelfer: "Strafen für Iraker zu hoch"

Für den Betreuer jener acht Iraker, die am Donnerstag wegen einer Gruppenvergewaltigung in der Silvesternacht 2015 in Wien zu Haftstrafen von neun bis 13 Jahren verurteilt worden sind , sind die Urteile "viel zu hoch". Dies gab der Mann in einem knappen Kommentar nach dem Urteil in Wien gegenüber dem TV- Sender Puls4 bekannt. Die acht Männer hatten eine stark alkoholisierte Frau aus Deutschland vor einem Innenstadtlokal aufgelesen, in eine Wohnung im Bezirk Leopoldstadt geschleppt und sich dort an ihr vergangen. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.