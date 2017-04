Flüchtlingsheim- Firma verfünffacht (!) Gewinn

Laut Angaben der "Bild" kassiert European Homecare pro Bett in einem Zeltdorf von der Stadt Essen zwischen 1900 und 9400 Euro. Dass sich damit ein ordentlicher Gewinn erwirtschaften lässt, zeigt nun die aktuelle Bilanz des deutschen Handelsregisters. Die Zahlen, die dieses offenbart, erstaunen: European Homecare machte im Jahr 2015 einen Umsatz von 177,7 Millionen Euro - ein Plus von nicht weniger als 357 Prozent im Vergleich zum Jahr davor (2014: 38,9 Millionen Euro).

4,2 Millionen Euro für stillen Gesellschafter

Das Unternehmen erwirtschaftete so einen Jahresüberschuss von 25,6 Millionen Euro - dieser wurde im Vergleich zu 2014 also sogar verfünffacht. Zudem sticht ins Auge, dass ein nicht genannter stiller Gesellschafter 4,2 Millionen Euro "Teilgewinnabführung" erhalten hatte, berichtet die "Bild".

Foto: APA/dpa/Peter Kneffel

European Homecare bezeichnet sich auf der firmeneigenen Website als einen der "leistungsfähigsten und effizientesten Anbieter für soziale Dienstleistungen". Derzeit beschäftigt das Familienunternehmen 2000 Mitarbeiter, in mehr als 100 Unterkunftseinrichtungen werden demnach rund 20.000 Asylwerber, Flüchtlinge und Obdachlose betreut.

Unzufriedenstellende Zusammenarbeit mit Österreich

Auch in Österreich ist European Homecare kein unbeschriebenes Blatt: 2003 hatte das Unternehmen eine Ausschreibung über die Ausgliederung der Bundesbetreuungseinrichtungen für sich entschieden. Die darauffolgende Zusammenarbeit verlief jedoch nicht reibungslos, da die Firma zwischenzeitlich ihre Verträge kündigte. Als Grund gab das deutsche Unternehmen an, durch die zu geringen Flüchtlingszahlen nicht ausreichend Umsatz erwirtschaftet zu haben. Ob European Homecare mit dem Output der Flüchtlingskrise aus dem Jahr 2015 in Deutschland nun zufrieden ist, ist nicht überliefert.

Foto: Andi Schiel