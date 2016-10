Flüchtlings- Suizid: Riefen Anrainer "Spring doch"?

Berichte über Schaulustige, die einen jungen Flüchtling in Thüringen zum Selbstmord ermuntert haben, sorgen für Entsetzen. Der junge Mann aus Somalia war am Freitag aus dem fünften Stock eines Hauses in der Ortschaft Schmölln in den Tod gesprungen. Mehrere Augenzeugen - darunter auch der Bürgermeister des Orts wollen "Spring doch" oder ähnliche Rufe vor dem Tod des Flüchtlings wahrgenommen haben. Dem widersprechen Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei. Diese hat dennoch die Ermittlungen aufgenommen.