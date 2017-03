Flüchtlinge umverteilen: Kern schreibt Brief an EU

Österreich wäre ja verpflichtet, knapp 2000 Flüchtlinge aus Griechenland bzw. Italien im Rahmen des Umverteilungsprogramms aufzunehmen. Kern glaubt, dass Österreich diese Zahl durch illegale Übertritte quasi indirekt schon erfüllt hat. Davon will er Brüssel nun überzeugen. Dabei sei ihm bewusst, dass das schwierig sein werde.

Kern: "Vorgehensweise ist pro- europäisch"

Klargestellt wurde vom Kanzler, dass er es nicht auf ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich anlegen wolle: "Wir sind keine Agent Provocateure." Die nun gewählte Vorgangsweise nannte der Kanzler gar "pro- europäisch". Grundsätzlich sei er auch der Meinung, dass man europäische Verpflichtungen wahrnehmen müsse, denn man profitiere auch immens von der europäischen Zusammenarbeit.

Bundeskanzler Christian Kern Foto: Associated Press

EU- Kommission bleibt hart: "Österreich muss Verpflichtugen umsetzen"

So leicht wird Kerns Kampf aber nicht werden. Dienstagmittag forderte die EU- Kommission Österreich abermals zur Beteiligung an der Umverteilung auf. Eine Sprecherin in Brüssel sagte, Österreich habe in den vergangenen Jahren eine "große Zahl von Flüchtlingen aufgenommen". In Anerkennung dessen habe Österreich von einer zeitlichen Ausnahmeregelung profitiert. "Nun wird von Österreich erwartet, seine Verpflichtungen vollständig im Rahmen der Umverteilung umzusetzen". Kein Land könne sich aus der Umverteilung zurückziehen. Dies wäre nur möglich, wenn ein Land außerhalb des gesetzlichen Rahmens agiere. Dabei seien Konsequenzen nicht ausgeschlossen.

Mitterlehner bremst Kern: "Glaube nicht, dass das gelingen wird"

Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP) sieht daher wenig Erfolgschancen für den Kanzler, Brüssel überzeugen zu können: "Ich glaube nicht, dass das gelingen kann." Im Wesentlichen sieht der ÖVP- Chef bei der Debatte ohnehin nur eine SPÖ- interne Diskussion zwischen Bundeskanzler und Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil.

Vizekanzler Reinhold Mitterlehner Foto: APA/Hans Punz

"Säumiger" Sobotka wirft Kern "Unterstellung" vor

Seitens der ÖVP habe Innenminister Wolfgang Sobotka nichts anderes getan, als darauf zu verweisen, dass es entsprechende Beschlüsse gebe, die eben umzusetzen seien. Dass Österreich eine entsprechende Ausnahmeregelung nicht rechtzeitig verlängert hat, bezeichnete Kern am Montagabend als "Versäumnis" des Innenministeriums. Sobotka wehrte sich nur eine gute Stunde später und sprach von "Unterstellungen".

Foto: APA/BKA/DUNKER, APA/SCHLAGER, APA/SCHERIAU, Klemens Groh

Die Umgangsformen zwischen SPÖ und ÖVP in der heiklen Frage der Flüchtlings- Umverteilung nehmen immer groteskere Formen an. Zunächst hatte Sobotka am Montagvormittag angekündigt, den Prozess starten zu wollen. Am Nachmittag forderte Doskozil dann überraschend einen Ausstieg aus dem Programm. Daraufhin kündigte Sobotka an, einen derartigen Beschluss mitzutragen. Vor einem etwaigen Beschluss im Ministerrat solle allerdings noch eine rechtliche Prüfung vonstattengehen.

Rupprechter: "Massives Kasperltheater der SPÖ"

ÖVP- Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter warf am Diensatg der SPÖ ein "massives Kasperltheater" vor. "So machen wir uns lächerlich", sagte Rupprechter zum Richtungsschwenk in der Frage der Flüchtlingsumverteilung. Sobotka habe "von meiner Seite vollste Unterstützung", so Rupprechter. "Es sei klar, wer hier die Position gewechselt hat", so Rupprechter in Richtung Kern. Er verwendete für den Meinungsschwenk den französischen Begriff "tourner le cou", was auf Deutsch so viel wie "Wendehals" heißt. Als nächstes müsse man Sanktionen für Österreich fordern, wie es zuletzt Kern für Polen gemacht hätte.

Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter Foto: APA/EPA/Nicolas Bouvy

Doskozil meinte, die Standpunkte seien nun angeglichen und man sei in der Koalition inhaltlich einer Meinung und Österreich wolle weiterhin eine Ausnahme aus dem Relocation- Programm. Der EU- Beschluss sehe eine faire Verteilung von Flüchtlingen in Europa vor und in diesem Sinne sei ein Ausnahme für Österreich gerechtfertigt, da Österreich überbelastet sei. Einen Streit in der Koalition sieht Doskozil nicht. Es sei ein wichtiges Thema, über das inhaltlich diskutiert werde. SPÖ- Klubobmann Andreas Schieder verwies auf die Verantwortung, die Österreich in der Flüchtlingskrise trage, der Schwenk vom Montag habe ihn nicht verwirrt.

Doskozil erhält Lob von italienischer Partei Lega Nord

Unterdessen erhielt Doskozil für seinen Vorstoß Rückendeckung von der italienischen Oppositionspartei Lega Nord. "Ich verstehe es, wenn sich ein Land wie Österreich vor einer unaufhörlichen Flüchtlingswelle schützen will", sagte Lega Nord- Chef Matteo Salvini am Dienstag.