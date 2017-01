Flüchtlinge stundenlang im Niemandsland gefangen

Absurde Szenen am Sonntag am Grenzübergang in Heiligenkreuz im Burgenland: Drei Dutzend Soldaten und Polizisten auf österreichischer Seite standen einer Handvoll Uniformierter in Ungarn gegenüber - dazwischen acht Flüchtlinge, die bei eisiger Kälte im Niemandsland festsaßen.