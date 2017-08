Flüchtiger Younes (22) steuerte den Todesvan!

Foto: twitter.com, AFP

Seit Freitag wird nach dem 22- Jährigen gefahndet. Allerdings nimmt man an, dass sich der Marokkaner - der wohl Einzige der Terrorzelle, der nicht tot oder in Haft ist - bereits nach Frankreich abgesetzt hat. Vom Tatort, der Flaniermeile La Rambla, auf der er das Blutbad angerichtet hatte, flüchtete er zu Fuß.

Nicht der 17-jährige Moussa Oubakir, sondern Younes Abouyaaqoub (22) soll den Van gelenkt haben. Foto: AFP, AP, krone.at-Grafik

Die Mutter des 22- Jährigen appellierte am Sonntag an ihren Sohn, sich zu stellen. Sie hoffe zwar, dass sich herausstelle, dass ihr Sohn mit dem Blutbad nichts zu tun gehabt habe. Lieber sehe sie ihn aber im Gefängnis als tot, so die Frau.

Während einer Versammlung vor dem Rathaus der Kleinstadt Ripoll rund 100 Kilometer nördlich von Barcelona distanzierten sich etwa weitere 40 Familienangehörige sowie Bekannte der am verheerenden Terroranschlag in Barcelona und an der Attacke in dem Küstenort Cambrils beteiligten mutmaßlichen Terroristen von den Taten. Sie trugen Plakate mit der Aufschrift "Nicht in unserem Namen".

"Nicht in meinem Namen", steht auf dem Zettel einer Angehörigen der mutmaßlichen Terroristen Foto: AP

Tot, in Haft, vermisst, flüchtig: Das sind die Terroristen

Insgesamt bestand die katalanische Terrorzelle den Ermittlungen zufolge aus zwölf Personen - außer dem 45- jährigen Imam Abdelbaki Es Satty großteils Burschen und junge Männer.

Die Terrorzelle von Katalonien: Fünf sind tot, vier in Haft, zwei wohl tot und einer auf der Flucht. Foto: AP, "Krone", krone.at-Grafik

Fünf von ihnen wurden bei einem Polizeizugriff in Cambrils getötet: Moussa Oukabir (17) war der Jüngste von ihnen. Er mietete mit dem Ausweis seines Bruders den Transporter. Der 24- jährige Mohamed Hichamy war daran beteiligt. Auch Mohameds Bruder Omar wurde erschossen - ebenso wie Said Aallaa (20) und der Bruder des flüchtigen 22- jährigen Younes Abouyaaqoub, El Houssaine Abouyaaqoub (19).

Moussa Oukabir (17) ist tot. Er wurde bei dem Zugriff in Cambrils von der Polizei erschossen. Foto: AP, APA/EPA/JAUME SELLART, facebook.com, krone.at-Grafik

In Haft befinden sich Driss Oukabir (29), der Bruder des 17- jährigen Moussa, der mit den Vorgängen aber nichts zu tun haben will.

Der festgenommene Driss Oukabir (28) soll mit dem Attentat nichts zu tun haben. Foto: El Pais

Mohammed Aallaa (27) ist der Besitzer des Audi A3, mit dem die Terroristen in Cambrils sechs Menschen verletzten. Mohammed Houli Chemlal wurde bei der Explosion in der Bombenwerkstatt in Alcanar verletzt und Salh El Karib ist der Betreiber eines Internet- Cafés in Ripoll. Seine Rolle ist aber noch unklar.

Er soll der Kopf der Terrorzelle gewesen sein: der 45-jährige Imam von Ripoll, Abdelkadi Es Satty Foto: AFP, krone.at-Grafik

Ebenso unklar ist, ob der Imam von Ripoll, der 45- jährige Abdelbaki Es Satty, sowie Bombenbauer Youssef Aallaa noch am Leben sind oder ebenfalls in Alcanar getötet wurden. Auf der Flucht und vermutlich in Frankreich befindet sich Todesfahrer Younes Abouyaaqoub (22).