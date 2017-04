Flüchtige Häftlinge haben keinen Pensionsanspruch

Entflohene Häftlinge haben keinen Anspruch auf Pension. Das hat der Oberste Gerichtshof am Freitag entschieden. Demnach ruht der Pensionsanspruch eines Häftlings auch in der Zeit, in der er sich durch Flucht der Strafhaft entzieht. Anlass dafür war die Klage eines Mannes, der sich ins Ausland abgesetzt hatte, seine Invaliditätspension aber trotzdem ausbezahlt haben wollte.