Flucht vor Richter: "Schuld ist Generaldirektion"

Die Flucht des als sehr gefährlich eingestuften Danijel L. (26) aus dem Gerichtssaal in Innsbruck beschäftigt nicht nur viele Tiroler, sondern auch die Justizwachebeamten des "Ziegelstadls". Gewerkschafter Oliver Wille stellt klar: "Der Dornröschenschlaf der Generaldirektion in Wien ist Schuld daran, dass es so weit gekommen ist!"