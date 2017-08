Fluch hält an! Salzburg erneut in CL- Quali out

Eine Runde früher als im Vorjahr, als man es noch in die Play- off- Phase schaffte, müssen die "Bullen" somit nun die Segel streichen. Ähnlich wie im Hinspiel vor einer Woche legte die Mannschaft von Trainer Marco Rose auch im Stadion Rujevica einen schwachen Start hin, wobei Rijeka damit aber nichts anzufangen vermochte. Salzburg kam mit Fortdauer der Partie besser ins Spiel, spielte sich sogar ein leichtes Chancenplus heraus und hatte Pech: Zweimal landete der Ball aus kurzer Distanz im Tor, beide Male entschied der türkische Referee Hüseyin Göcek auf Abseits - beim zweiten Mal in der 54. Minute lag er falsch.

Rijeka mit starkem Beginn

Die ersten 30 Minuten wurden klar von den Gastgebern bestimmt. Während sich die Salzburger fehleranfällig präsentierten, zu viele Unsicherheiten und zu wenig Bewegung zeigten, entfaltete Rijeka nach vorne viel Druck. Das Manko aus Sicht der heimstarken Kroaten waren die vergleichsweise wenigen Chancen, die sich ihnen vor 8.085 Zuschauern boten. Nach vier Minuten parierte Kapitän Alexander Walke einen Schuss von Zoran Kvrzic ins kurze Eck, nachher kam nichts Zwingendes.

Foto: GEPA

Bei Salzburg, das ohne den vor dem Wechsel zu Hertha BSC stehenden Valentino Lazaro angereist war, sorgten Schüsse von Reinhold Yabo, Takumi Minamino und Valon Berisha ansatzweise für Gefahr. In der 34. Minute flog ein Abstauber von Munas Dabbur zwar ins Netz, allerdings war der Israeli im Abseits gestanden, was der Schiedsrichter- Assistent richtig erkannte.

An die 400 Salzburg- Fans hatten den Trip von Österreich an die Kvarner- Bucht auf sich genommen, um ihre Mannschaft vor Ort zu unterstützen. Sie sahen eine Mannschaft, die zum Anpfiff der zweiten Hälfte gut aus den Startlöchern kam. Erst prüfte Hwang Hee- chan Rijeka- Torhüter Simon Sluga, dann streifte ein Minamino- Roller aus spitzem Winkel knapp am langen Eck vorbei. Nach einer schönen Kombination traf Yabo dann ins Tor, wobei der Referee diesmal falsch lag. Rijeka- Verteidiger Stefan Ristovski lag im Moment der entscheidenden Ballabgabe nämlich auf der Torauslinie, verhinderte somit ein Abseits von Yabo.

Gorgon vergibt Matchball

Die Strafraumszenen nahmen jetzt zu. Rijekas Mittelfeldspieler Filip Bradaric (57.) traf aus der Distanz das Außennetz, auf der anderen Seite setzte Paulo Miranda (60.) einen Kopfball wuchtig neben das Tor. Auch ein Weitschuss des eingewechselten Amadou Haidara (78.) strich nur knapp vorbei. Auf der Gegenseite vergab Ex- Austrianer Alexander Gorgon (83.) aus 14 Metern allerdings fast den Matchball.

Hinten standen die Kroaten auch im Finish sicher, somit blieb es bei der Nullnummer. Den Gegner im Europa- League- Play- off erfahren die Salzburger am Freitag in Nyon, wo ab 13.00 Uhr die Auslosung stattfindet.

Foto: GEPA

Champions- League- Qualifikation:

Rijeka - Red Bull Salzburg 0:0 (0:0). Hinspiel: 1:1. Riejka dank Auswärtstorregel bei Gesamtscore von 1:1 weiter

Ajax Amsterdam - OGC Nizza 2:2 (1:1). Hinspiel 1:1. Nizza dank Auswärtstorregel bei Gesamtscore von 3:3 weiter

Olympiakos Piräus - Partizan Belgrad 2:2 (1:1). Hinspiel 3:1. Piräus mit 5:3 weiter

Rosenborg Trondheim - Celtic Glasgow 0:1 (0:0). Hinspiel 0:0. Celtic mit 1:0 weiter

Legia Warschau - FK Astana 1:0 (0:0). Hinspiel 1:3. Astana mit 3:2 weiter

Ludogorez Rasgrad - Hapoel Beer Sheva 3:1 (2:0). Hinspiel 0:2. Hapoel dank Auswärtstorregel bei Gesamtscore von 3:3 weiter

FH Hafnarfjördur - NK Maribor 0:1 (0:0). Hinspiel 0:1. Maribor mit 2:0 weiter