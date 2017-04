Florian Klein vor Abschied aus Deutschland

Beim deutschen Zweitligitsten ist Klein derzeit nicht die erste Wahl. Ein Abschied im Sommer wird daher immer wahrscheinlicher. Zuletzt hatte Klein auch seinen Stammplatz im ÖFB- Nationalteam verloren. Wie BBC- Journalist und Israel- Insider Raphael Gellar via Twitter berichtet, könnte der 30- jährige ÖFB- Legionär im Nahen Osten landen. Maccabi Haifa soll Interesse zeigen.

Stuttgarts ÖFB-Legionär Florian Klein Foto: GEPA

Redaktion krone Sport





"Es stimmt, dass Maccabi Haifa sehr an Florian interessiert und ein seriöser Ansprechpartner ist, mit dem wir in Kontakt stehen. Es gibt aber auch noch einige andere Anfragen", bestätigt Kleins Berater Max Hagmayr. Klubs nannte er keine. "Wer werden sehen, was sich in den nächsten Wochen ergibt. Es muss einfach alles passen."