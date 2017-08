Florian Klein ist zurück bei der Austria

Klein dürfte als Ersatz für Jens Stryger- Larsen zu den Veilchen stoßen, der seinerseits vermutlich zu Udinese Calcio wechselt. "Ich habe in den letzten Monaten viel über meine Zukunft nachgedacht und hatte einige Angebote. Die Gespräche mit Franz Wohlfahrt, den ich schon sehr lange kenne und schätze, waren sehr gut und vielversprechend. Ich will Spaß am Fußball haben und erfolgreich sein - ich glaube, dafür ist die Austria der richtige Klub", wird Klein in einer Aussendung der Veilchen zitiert.

Foto: FK Austria Wien

"Bin topfit"

Klein spielte bereits von 2009 bis 2012 für die Austria, wechselte danach zu Red Bull Salzburg und von dort weiter zum VfB Stuttgart in die deutsche Bundesliga. Mit den Schwaben stieg er dann in die zweite Liga ab. Sein Vertrag lief im Sommer aus, seit Ende Mai bestritt Klein, der ablösefrei zu den Veilchen stößt, kein Spiel mehr. "Ich habe in dieser Zeit sehr viel selbst trainiert und mein Programm sehr gut durchgezogen. Für mich war klar - wenn ich bei einem neuen Klub unterschreibe, muss ich sofort topfit sein", der 30- jährige 45- fache Teamspieler.

"Führungsspieler"

Sportdirektor Wohlfahrt erwartet sich viel vom Neuzugang: "Florian Klein ist ein Führungsspieler für unsere junge Mannschaft. Er bringt viel Erfahrung und Qualität mit. Außerdem kennt er ja den Klub und die Liga bereits bestens."