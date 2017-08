Flöten- Coup in Mozartstadt: 100.000 Euro Schaden

Keine Videoüberwachung und die Besitzer seit Mitte August auf Betriebsurlaub! Diese "Einladung" nahmen noch unbekannte Täter dankend an und suchten ein Musikfachgeschäft in der Mozartstadt in der Festspielzeit heim. Tatzeitraum, wie erst jetzt bekannt wurde: Donnerstag- bis Freitagmittag. Bei dem Instrumenten- Coup in Salzburg- Maxglan ließen die Einbrecher alles mitgehen, was sie tragen konnten.

Die Täter schlugen in diesem Geschäft in Salzburg zu. Foto: IRIS WIND

Spuren werden gesichert

"Insgesamt wurden 42 Holz- und Blechblasinstrumente im Wert von mehr als 100.000 Euro mitgenommen. Aus der Kasse nahmen die Unbekannten zudem noch das Münzgeld mit", berichtet Polizei- Sprecher Thomas Landl im Gespräch mit der "Krone" - die Polizei stellte am Tatort Spuren sicher, die nun ausgewertet werden. Die Beamten gehen davon aus, dass es sich um eine geplante Tat handelt.

Wie die Einbrecher die zum Teil großen Musikinstrumente (Saxofone, Flöten, Trompeten, Flügel- und Tenorhörner) abtransportierten, ist bis jetzt noch unklar. Die Beamten in der Mozartstadt bitten etwaige Zeugen des vermutlich nächtlichen Coups, sich bei jeder Polizeiinspektion zu melden.

Matthias Lassnig, Kronen Zeitung