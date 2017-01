Fliiiiiegt für Österreich zum Streif- Abfahrtssieg!

Die Streif in Kitzbühel bittet heute zur härtesten Abfahrt der Welt: 85 Prozent Gefälle in der Mausefalle führt zu Sprüngen bis zu 60 Meter. 3312 Meter brutalstes Eis und ruppige Wellen enden bei einem Tempo von bis zu 140 km/h im Zielschuss. Willkommen im Ski- Mekka! Die Streif hat schon viele Karrieren beendet und auch viele Stars geboren. Mit Matthias Mayer, der am Freitag den Super- G gewann, und Max Franz gibt es heute zwei ganz große Favoriten aus Österreich. Mayer: "Es wird die härtestes Abfahrt meines Lebens!"