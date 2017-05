Fliegen, Sprit und Wirte Preistreiber im April

"Ohne teurere Treibstoffe und Flugtickets hätte die Inflation 1,6 Prozent betragen", so die Statistik Austria am Mittwoch in einer Aussendung. Durch die späten Osterferien trieben auch teure Flüge die April- Inflation. So stiegen etwa die Preise für Flugtickets ins Ausland um 28,5 Prozent, Pauschalreisen wurden um 6,8 Prozent teurer. Der Miniwarenkorb, der einen wöchentlichen Einkauf abbildet und auch Treibstoffe enthält, wurde gar um 3,7 Prozent teurer.

Foto: APA

Der Besuch beim Wirt verteuerte sich ebenfalls einmal mehr: Im Vergleich zum April des Vorjahres kosteten Schnitzel, Gulasch & Co. heuer um 2,9 Prozent mehr. Auch das Wohnen bleibt ein Preistreiber: So stiegen die Mieten um 3,8 Prozent, die Preise für Haushaltsenergie blieben konstant - es sei denn, man heizt mit Heizöl (plus 21,2 Prozent). Der Kauf von Nahrungsmitteln verteuerte sich um ein Prozent. Einmal mehr waren es die Telekomfirmen, die die Inflation nach unten drückten - Telefonieren wurde um 2,3 Prozent günstiger.

Foto: APA/dpa/Julian Stratenschulte

Zum Vergleich: Die heurigen Lohnabschlüsse, die sich traditionell an der Teuerungsrate der vergangenen zwölf Monate orientieren, lagen alle im Schnitt unter zwei Prozent. Die Inflation spielt auch bei Lohnerhöhungen eine Rolle. Einkommen steigen zwar jährlich, da die Steuerstufen aber nicht gleichzeitig an die Inflation angepasst werden, verlieren Arbeitnehmer durch die kalte Progression real an Kaufkraft.