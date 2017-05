Fleischer mit Zitronenphobie stach Kollege nieder

Er leidet gleich an mehreren Ängsten, Zwängen und Ticks - und landete offenbar wegen des Ausleben eines solchen am Mittwoch auf der Anklagebank: Ein 45 Jahre alter türkischer Fleischer musste sich in Wien vor Gericht verantworten, weil er im Dezember des Vorjahres einen Arbeitskollegen mit einem Messer schwerst verletzte. Der hatte zuvor den späteren Angreifer wegen dessen Zitronenphobie gehänselt, indem er die Schlürfgeräusche beim Beißen in eine Zitrusfrucht nachäffte - ein Jahr bedingte Haft.