Flammeninferno auf der A1 - Polizisten als Retter

Feuerball mitten auf der Westautobahn in Oberösterreich: In der Nacht auf Dienstag ist ein Lastwagen gegen die Leitschiene geprallt und daraufhin in Flammen aufgegangen. Der 37- jährige Lenker konnte sich trotz seiner Verletzungen gerade noch rechtzeitig aus dem Führerhaus befreien. Zu Hilfe eilende Polizisten brachten den Serben zügig aus dem Gefahrenbereich.