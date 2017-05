Flammeninferno auf A9 - Reisebus in Vollbrand!

Dramatische Szenen haben sich am Sonntagabend auf der Pyrhnautobahn bei Mautern in der Steiermark abgespielt. Ein mit 43 Menschen besetzter Reisebus aus Wien geriet während der Fahrt in Brand. Der Fahrer konnte das Gefährt gerade noch rechtzeitig anhalten und die Insassen sich in Sicherheit bringen, ehe das Fahrzeug gänzlich in Flammen aufging und in Schutt und Asche gelegt wurde. Eine Insassen erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung.