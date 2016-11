Flaggen- Verbrennen als neuer "Trend" in den USA

Der designierte US- Präsident Donald Trump hat eine harte Bestrafung für das Verbrennen der US- Fahne gefordert. Diese Tat "muss Konsequenzen haben", so Trump am Dienstag auf Twitter. Diese könnten der Entzug der Staatsbürgerschaft oder ein "Jahr im Gefängnis" sein. Zahlreiche Trump- Gegner denken sich nun: "Jetzt erst recht!" Auf Trumps Forderung reagierten Demonstranten in New York und anderen US- Staaten mit weiteren Flaggen- Verbrennungen.