Fix! Spiridonovic wechselt nach Griechenland

D as passiert heute in der weiten Sportwelt abseits unserer Top- Storys, hier das Wichtigste vom Tag im Überblick:

11:43 Uhr: +FUSSBALL+

Ex- Admiraner Spiridonovic wechselt zu Panionios Athen

Srdjan Spiridonovic wird künftig für Panionios Athen in der griechischen Meisterschaft spielen. Das gab der Club am Dienstagabend bekannt. Spiridonovic hatte seinen Vertrag bei Bundesligist Admira Wacker Mödling in der Vorwoche aufgelöst. Für die Südstädter spielte der 23- Jährige seit zwei Jahren, in der abgelaufenen Saison erzielte er aber nur einen Treffer. Bei Panionios erhielt Spiridonovic einen Dreijahresvertrag. Der Verein belegte in Griechenlands Liga in der Vorsaison Platz fünf.

Foto: GEPA

11:08 Uhr: +TISCHTENNIS+

Tischtennis- Saison startet am Wochenende mit Cup- Turnier

Noch bevor der Grunddurchgang der österreichischen Tischtennis- Bundesliga startet, wird die Saison am Wochenende in Baden traditionell mit dem Cup- Turnier eröffnet. Im Rahmen der Auftaktveranstaltung werden nicht nur die neuen österreichischen Cupsieger ermittelt, sondern auch Bonuspunkte für den Grunddurchgang ausgespielt. 31 Herren- und 20 Damen- Teams nehmen am ersten Saisonhöhepunkt teil. Bei den Herren gilt Vizemeister Walter Wels als heißester Anwärter auf den Cup- Titel. Den Oberösterreichern werden die besten Chancen eingeräumt, die Nachfolge von Titelverteidiger SG Stockerau anzutreten. Bei den Damen führt der Weg zum Titel über Top- Favorit Linz AG Froschberg. Im Vorjahr gab es mit Aufsteiger TTC Carinthia Winds Villach einen Damen- Sensationssieger. Der Grunddurchgang der Bundesliga startet am 10. September.

10:36 Uhr: +BASKETBALL+

ABL- MVP Miletic wechselt von Vienna zu Klosterneuburg

Der 1,93 m große Shooting Guard Predrag Miletic, der in der abgelaufenen Saison zum wertvollsten Spieler (MVP) der Admiral Basketball Bundesliga (ABL) gewählt worden ist, wechselt innerhalb der ABL vom BC Vienna zu Klosterneuburg. Der 33- jährige Serbe spielte die vergangenen vier Jahre in Wien, wo er zuletzt durchschnittlich 19,1 Punkte und 5,2 Rebounds pro Partie verbuchte. Nach Valentin Bauer, Fabricio Vay, Edin Bavcic und Oguz Kilic ist Miletic bereits der fünfte Neuzugang bei den Dukes in diesem Sommer. Damit ist die Kaderplanung der Klosterneuburger abgeschlossen.

10:02 Uhr: +Leichtathletik+

Platz drei für Diskuswerfer Weißhaidinger in Rovereto

Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger hat beim Leichtathletik- Meeting in Rovereto den dritten Platz belegt. Der 25- jährige Oberösterreicher musste sich mit 62,26 Meter dem WM- Dritten Mason Finley aus den USA (64,77 m) und dem Esten Gerd Kanter (Olympiasieger 2008, 62,41) geschlagen geben.

Foto: AFP

19:36 Uhr: +TISCHTENNIS+

5 Top- Ten- Aktive für Platinum- World- Tour in Linz genannt! Zwei Herren und drei Damen aus den Top Ten der Tischtennis- Weltrangliste sind für die Austrian Open vom 19. bis 24. September in der Linzer TipsArena genannt. Der Event ist einer von nur sechs der neu eingeführten Platinumserie mit Top- Dotation. Wie ÖTTV- Präsident Hans Friedinger am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Linz sagte, musste das Preisgeld dafür auf 210.000 Dollar verdreifacht werden.

Österreichs Hoffnung Stefan Fegerl ist nach aktueller Weltrangliste die Nummer acht des Herren- Einzels. Die Top drei sind Wong Chun Ting (HKG), Koki Niwa (JPN) und Ex- Vizeweltmeister Fang Bo (CHN). Bei den Damen sind mit Chen Meng (CHN), Miu Hirano und Kasumi Ishikawa (beide JPN) drei Spielerinnen aus den Top sieben angesagt. Lokalmatadorin Liu Jia ist nach ihrem verletzungsbedingten Vorjahres- Verzicht die Nummer sieben.

19:33 Uhr: +FUSSBALL+

Cancola als Kooperationsspieler von Austria zu Wiener Neustadt! Der FK Austria Wien gibt David Cancola an Wiener Neustadt ab. Der 20- Jährige wird als Kooperationsspieler bis Saisonende beim Tabellenführer der Ersten Liga zum Einsatz kommen. Der defensive Mittelfeldakteur bestritt in dieser Saison ein Bundesliga- und ein Europa- League- Spiel.

David Cancola Foto: GEPA

19:16 Uhr: +SEGELN+

Erneut keine Wettfahrten bei 49er- WM wegen Nebels! Auch am zweiten Tag hat es bei der Segel- WM der 49er/49erFX in Portugal wegen Nebels keine Wettfahrten gegeben. Für Mittwoch ist Besserung vorhergesagt, dann sollen bei Herren und Damen je vier Wettfahrten gesegelt werden. Die Qualifikation wird damit bis Donnerstag dauern.

17:45 Uhr: +FUSSBALL+

AS Monaco holt Jovetic von Inter Mailand! Der nächste Megatransfer im Fußball scheint besiegelt. Frankreichs Meister AS Monaco gab am Dienstagnachmittag die Verpflichtung des montenegrinischen Teamstürmers Stevan Jovetic von Inter Mailand bekannt. Da der 27- Jährige, der einen Vierjahresvertrag unterschrieb, die Nummer zehn bei den Monegassen erhält, dürfte der Abgang von Jungstar Kylian Mbappe zu Paris Saint- Germain bald vermeldet werden. Der 18- jährige Stürmer wechselt laut Medienberichten vorerst leihweise zum Vizemeister an die Seine, der auf diese Weise zusätzliche Probleme mit dem Financial Fairplay der UEFA vermeiden will. In einem Jahr sollen die Klub- Besitzer aus Katar dann aber 180 Millionen Euro an den AS Monaco überweisen, um Mbappe fix zu verpflichten.

Foto: AFP

16:53 Uhr: +SCHWIMMEN+

Bayer überzeugt bei Junioren- WM mit guter Zeit und Rang 7! Bei den am Montag zu Ende gegangenen Schwimm- Weltmeisterschaften der Junioren hat Valentin Bayer in Indianapolis in 2:12,62 Minuten als Final- Ssiebenter über 200 m Brust für die beste österreichische Platzierung gesorgt. Mit seinen 2:12,52 im Vorlauf - 1,43 Sekunden über Maxim Podoprigoras OSV- Rekord aus dem Jahr 2001 - markierte er zudem die in der nun beendeten Saison beste rot- weiß- rote Zeit. Während Junioren- Vize- Europameister Bayer auch als Zehnter über 100 m Brust überzeugte, erreichte sein Südstadt- Trainingskollege Xaver Gschwentner als der andere der beiden OSV- Teilnehmer über 200 m Delfin in 2:00,86 mit Rang 13 sein Top- Ergebnis. Während der sechstägigen Titelkämpfe sind 21 Junioren- Weltrekorde fixiert worden. Die Medaillenwertung ging mit 12 Gold- , 13 Silber- und 7 Bronze- Medaillen überlegen an die USA.

14:43 Uhr: +FUSSBALL+

Trio um Wolf fällt für U21- Länderspiele verletzt aus! Hannes Wolf, Sandro Ingolitsch und Sascha Horvath fallen für die Länderspiele des österreichischen U21- Fußballteams gegen Finnland (1.9.) und Kroatien (4.9.) verletzt aus. Wie der ÖFB am Dienstag mitteilte, rücken Adrian Grbic, Philipp Seidl und Nikola Zivotic nach. Der zuletzt in Hochform spielende Wolf laboriert laut Angaben seines Klubs Red Bull Salzburg an muskulären Problemen und Kniebeschwerden. Der 18- jährige Wolf war auf Abruf auch im Kader von ÖFB- Teamchef Marcel Koller für die beiden anstehenden WM- Qualifikationsspiele gestanden.

12:40 Uhr: +FUSSBALL+

Lercher wechselt von Wacker Innsbruck zu Mattersburg! Verteidiger Michael Lercher ist vom Erstligisten Wacker Innsbruck zum SV Mattersburg in die Bundesliga gewechselt. Das gaben beide Vereine am Dienstag bekannt. Der U21- Teamspieler unterschrieb bei den Burgenländern einen Zweijahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr. Lercher absolvierte insgesamt 60 Spiele für den Tiroler Traditionsverein und erzielte dabei einen Treffer.

11:36 Uhr: +AMERICAN FOOTBALL+

Quarterback Matthew Stafford unterschreibt NFL- Rekordvertrag! Quarterback Matthew Stafford hat seinen Vertrag mit den Detroit Lions bis 2022 verlängert. Das teilte das Team der National Football League (NFL) am Montag mit. Details über die Vertragsinhalte wurden nicht bekanntgegeben. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge unterschrieb der 29- Jährige einen mit 135 Millionen Dollar (113,21 Mio. Euro) dotierten Fünfjahresvertrag. Mit einem Jahresgehalt von durchschnittlich 27 Millionen Dollar (22,64 Mio. Euro) würde Stafford zum bestbezahlten NFL- Profi aufsteigen. Aktuell ist Derek Carr, Quarterback der Oakland Raiders, der Topverdiener. Carr unterschrieb im Juni ebenfalls einen neuen Fünfjahresvertrag, der ihm 25 Millionen Dollar (20,96 Mio. Euro) pro Jahr einbringen soll. In seinen ersten acht Saisonen in Detroit soll Stafford insgesamt mehr als 110 Millionen Dollar (92,24 Mio. Euro) verdient haben. Die Lions hatten sich die Dienste des Spielmachers mit dem ersten Pick beim NFL- Draft 2009 gesichert. Die neue NFL- Saison startet mit dem Spiel zwischen Titelverteidiger New England Patriots und den Kansas City Chiefs am 7. September.

10:45 Uhr: +RADSPORT+

Dopingcocktail nachgewiesen - 8 Jahre Sperre für Ex- US- Profi! Der im Frühling auf sieben verschiedene Dopingsubstanzen positiv getestete Ex- US- Radprofi Kayle Leogrande ist als Wiederholungstäter für acht Jahre gesperrt worden. Das teilte die US- Anti- Doping- Agentur (USADA) mit. Im April wurde der 2007 bereits einmal wegen der Einnahme von EPO für zwei Jahre ausgeschlossene Kalifornier bei einem Amateurrennen erneut erwischt.

20:06 Uhr: +SEGELN+

Hagara- Team vor Cardiff auf Rang vier! Die Red- Bull- Crew mit Roman Hagara und Hans Peter Steinacher hat auf der sechsten Station der Extreme Sailing Series vor Cardiff Rang vier belegt. Der Sieg ging bei durchwegs Leichtwind an das dänische Boot SAP Sailing, das auch im Gesamtklassement an der Spitze steht. Hagara und Co. liegen auch hier an der vierten Stelle. Nächste Station ist vom 19. bis 22. Oktober San Diego (USA).

18:33 Uhr: +SEGELN+

Nebel verhindert erste Wettfahrten bei 49er- WM! Nebel hat am Montag die Auftaktwettfahrten bei den Segel- Weltmeisterschaften der Klassen 49er und 49erFX vor Matosinhos nahe Porto verhindert. Spätestens am Mittwoch soll sich das Wetter bessern. Österreich ist bei den Titelkämpfen mit fünf Booten vertreten.

18:13 Uhr: +FUSSBALL+

Nationalspieler De Jong kehrt zu Ajax zurück! Der niederländische Nationalspieler Siem de Jong kehrt zu Ajax Amsterdam zurück. Mit dem aktuellen Klub des Österreichers Maximilian Wöber war der 28- jährige Mittelfeldspieler viermal Meister geworden, ehe er 2014 von Newcastle verpflichtet wurde. In England vermochte er sich nicht durchzusetzen, vergangene Saison war er an PSV Eindhoven verliehen.

17:25 Uhr: +SEGELN+

Zajac Gesamtsieger der Flying- Phantom- Serie! Thomas Zajac, der Olympia- Dritte von Rio in der Nacra- 17- Segelklasse, hat sich den Gesamtsieg in der Flying- Phantom- Serie gesichert. Der 31- Jährige gewann am Montag vor Cardiff auch die vierte und letzte Regatta, die im Rahmen der Extreme Sailing Series ausgetragen wurde. Zajac setzte sich mit wechselnden Vorschotern im Red Bull Team mit 80 Punkten vor den französischen Besatzungen der Culture Foil (73) und Solidaires en Peloton (65) durch. "Insgesamt liegt mir das Format mit den kurzen Rennen in denen man schnelle Entscheidungen treffen muss, die Manöver sauber fahren muss, man insgesamt sehr konstant sein muss und ab und zu auch riskante und smarte Entscheidungen treffen muss", erklärte der Wiener.

17:02 Uhr: +EISKUNSTLAUF+

Russin Lipnizkaja beendet mit 19 Jahren ihre Karriere! Die russische Eiskunstläuferin Julia Lipnizkaja hat laut Meldungen russischer Medien vom Montag mit 19 Jahren ihre Karriere beendet. Lipnizkaja hatte als 15- Jährige bei den Winterspielen in Sotschi Gold im Teambewerb geholt. Sie hatte den nationalen Verband nach Angaben ihrer Mutter schon im April wegen einer Magersucht- Behandlung vom Ende ihrer Laufbahn informiert.

Julia Lipnizkaja Foto: GEPA

16:40 Uhr: +DOPING+

CAS wies Einspruch von zwei Olympiasiegerinnen aus China ab! Der Internationale Sportgerichtshof (CAS) hat den Einspruch von zwei chinesischen Gewichtheberinnen gegen die Aberkennung ihrer Olympiasiege von 2008 wegen Dopings abgewiesen. Im Jänner hatte das IOC bekannt gegeben, dass Cao Lei (Klasse bis 75 kg) und Liu Chunhong (69 kg) ihre Goldmedaillen von Peking verlieren, weil ihnen nachträglich die Einnahme von Wachstumshormon nachgewiesen worden war. Gegen diese Entscheidung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) gingen die Chinesinnen vor dem CAS vor. Ihrer Anfechtung werde nicht stattgegeben und damit bleibt ihre Disqualifikation aufrecht, teilte der CAS am Montag mit.

16:27 Uhr: +FUSSBALL+

Referees aus Rumänien und Israel leiten ÖFB- Quali- Spiele! Der rumänische Schiedsrichter Ovidiu Alin Hategan pfeift am Samstag das Fußball- WM- Qualifikationsspiel zwischen Wales und Österreich in Cardiff. Der 37- Jährige leitete das Hinspiel im Europa- League- Achtelfinale 2014 zwischen Basel und Salzburg (0:0), die Champions- League- Partie 2013 zwischen Porto und Austria (1:1) und das Europa- League- Quali- Match 2012 zwischen Soligorsk und Ried (1:1). Außerdem war Hategan bei den EURO- 2016- Partien Polen - Nordirland (1:0) und Irland - Italien (1:0) im Einsatz.

Beim WM- Qualifikations- Heimspiel des ÖFB- Teams am 5. September gegen Georgien fungiert der Israeli Orel Grinfeld als Spielleiter. Der 36- Jährige pfiff 2014 das Europa- League- Quali- Match zwischen Grödig und Cukaricki Belgrad (1:2).

16:25 Uhr: +FUSSBALL+

Tscheche Schick wird Romas Rekordtransfer! AS Roma hat sich eines der begehrtesten Talente Italiens geschnappt. Die Römer sicherten sich für die fixe Summe von 38 Millionen Euro (plus zwei Millionen zusätzlich als Bonus) die Dienste des tschechischen Teamstürmers Patrik Schick. Schick stand zuletzt bei Sampdoria Genua unter Vertrag und erzielte in der vergangenen Saison elf Treffer. Der Stürmer war in diesem Sommer mit einigen Top- Klubs in Verbindung gebracht worden. Ein Wechsel zu Serienmeister Juventus Turin hatte sich wegen Problemen beim Medizincheck zerschlagen.

15:35 Uhr: +STUDENTENSPORT+

Universiade- Bronze für Läufer Vojta über 5000 m! Leichtathlet Andreas Vojta hat sich bei der Universiade in Taipeh über die 5000 Meter die Bronzemedaille gesichert. In 14:02,65 Minuten musste sich der 28- Jährige nur Francois Barrer aus Frankreich und dem Briten Jonathan Davies geschlagen geben. Für Vojta ist es nach Bronze 2013 in Kasan über 800 Meter die zweite Bronzemedaille bei Studententitelkämpfen.

15:12 Uhr: +FUSSBALL+

Schweizer Trainer Petkovic verlängert bis zur EM 2020! Der Schweizerische Fußballverband SFV hat den Vertrag mit Nationaltrainer Vladimir Petkovic vorzeitig um zwei Jahre bis zur EM 2020 verlängert. Der 54- jährige gebürtige Bosnier übernahm nach der WM 2014 als Nachfolger von Ottmar Hitzfeld die SFV- Auswahl und qualifizierte sich mit ihr für die EM 2016 in Frankreich. Dort scheiterte die Schweiz im Achtelfinale im Elferschießen an Polen. In der laufenden WM- Qualifikation führt die Schweiz ihre Gruppe nach sechs Spielen mit dem Punktemaximum vor Europameister Portugal an. Am Donnerstag trifft die Schweiz in St. Gallen im 31. Länderspiel Petkovics auf Andorra, am Sonntag folgt in Riga das Auswärtsspiel gegen Lettland.

13:30 Uhr: +FORMEL 1+

Indonesier Gelael bestreitet Freie Trainings für Toro Rosso

Testfahrer Sean Gelael wird noch in dieser Saison erstmals auch in Freien Trainings für das Formel- 1-Team Toro Rosso fahren. Der 20- jährige Indonesier werde an den Grand- Prix- Wochenenden in Singapur, Malaysia, in den USA und Mexiko am Freitag im Auto sitzen, gab der Rennstall am Montag bekannt. Gelael, sonst in der Formel 2 engagiert, hatte in dieser Saison bereits in Bahrain und Ungarn Testfahrten für Toro Rosso bestritten. "Jeder im Team war von seiner Leistung beeindruckt", sagte Teamchef Franz Tost. Ob Gelael an den GP- Wochenenden statt Carlos Sainz jr. oder Daniil Kwjat trainieren wird, steht noch nicht fest.

Foto: GEPA

13:02 Uhr: +MOTORRAD+

Thailand ab 2018 neuer WM- Schauplatz

Die Motorrad- WM gastiert ab nächstem Jahr erstmals auch in Thailand. Der Grand- Prix- Vermarkter Dorna gab am Montag in einer Aussendung bekannt, dass der dafür nötige Vertrag am Donnerstag in Bangkok unterzeichnet werde. Die WM- Läufe der MotoGP, Moto2 und Moto3 werden 2018 bis 2020 auf dem Chang International Circuit in Buri Ram gefahren, wo bereits Superbike- WM- Läufe stattgefunden haben.

11:53 Uhr: +BASKETBALL+

Lorenzo O'Neal für vier Jahre gesperrt

Basketball- Profi Lorenzo O'Neal vom WBC Wels ist von der Österreichischen Anti- Doping Rechtskommission (ÖADR) für vier Jahre gesperrt worden. Der 29- jährige Point Guard ist der "unzulässigen Beeinflussung des Dopingkontrollverfahrens" für schuldig befunden worden, wie die ÖADR am Montagvormittag mitteilte. O'Neal hatte im Rahmen einer am 18. Mai dieses Jahres in Wels durchgeführten Wettkampfkontrolle eine Urinprobe abgegeben, die nicht von ihm selbst stammte. Die Sperre läuft deshalb bis 18. Mai 2021.

11:02 Uhr: +TENNIS+

Junger Rumäne Frosa wegen Wetten für acht Monate gesperrt

Der rumänische Tennisspieler Marius Frosa ist wegen Wetten auf Ergebnisse in seiner Sportart für acht Monate gesperrt worden. Der 21- Jährige muss zudem 1.000 US- Dollar Strafe (847 Euro) zahlen, gab die Tennis Integrity Unit (TIU) am Sonntag bekannt. Frosa, die Nummer 2.010 im ATP- Computer und bisher nur in einem Match auf Challenger- Ebene erfolgreich, wurde für schuldig befunden, über drei Accounts bei Online- Wettanbietern zu verfügen, bei denen zwischen Juli 2014 und Juni 2015 insgesamt zwölf Wetten auf Tennis abgegeben worden waren. Allerdings sei keine der Wetten auf eines seiner eigenen Spiele platziert worden. Der Sport hat sich mit der TIU einer Nulltoleranz- Politik gegenüber Wetten und möglicher Spielmanipulationen verschrieben. Das Programm verbietet allen Spielern und anderen "betroffenen Personen" das Platzieren von Wetten auf jegliche professionellen Tennis- Matches weltweit.

10:26 Uhr: +FLUGSPORT+

Segelflug- EM- Gold für Niederösterreicher Janowitsch in 18- m-Klasse

Wolfgang Janowitsch hat sich am Wochenende bei den Segelflug- Europameisterschaften in Lasham den Titel in der 18- m-Klasse gesichert. Der 55- jährige Niederösterreicher setzte sich mit 6.169 Punkten vor dem britischen Lokalmatador Mike Young (6.072) sowie dem Belgier Bert Schmelzer (5.950) durch.

09:17 Uhr: +FUSSBALL

Salzburgs EL- Gegner Marseille verliert bei Monaco 1:6

Red Bull Salzburgs Europa- League- Gegner Olympique Marseille hat am Sonntag in der französischen Meisterschaft ein Debakel hinnehmen müssen. Auswärts gegen AS Monaco setzte es eine 1:6- Niederlage, wobei der Top- Star des Titelverteidigers gar nicht im Einsatz war. Der angeblich vor einem Wechsel zu Paris St. Germain stehende Kylian Mbappe saß nur auf der Bank. PSG und Monaco führen die Tabelle mit je zwölf Punkten aus vier Spielen an, Marseille liegt mit sieben Zählern auf Rang sechs. Die Salzburger treffen in der Gruppenphase am 28. September daheim und am 7. Dezember auswärts auf "OM".

09:05 Uhr: +FUSSBALL+

AC Milan auch im zweiten Ligaspiel siegreich

AC Milan hat auch das zweite Saisonspiel in der italienischen Meisterschaft gewonnen. Die Mailänder, am 14. September in Wien Auftaktgegner der Austria in der Europa- League- Gruppenphase, mühten sich am Sonntagabend gegen Cagliari zu einem 2:1 (1:0). Die Tore für Milan erzielten Youngster Patrick Cutrone (10.) sowie der Spanier Suso (70.). Cagliari, das mit einer 0:3- Pleite bei Titelverteidiger Juventus Turin in die Saison gestartet war, war durch Joao Pedro der zwischenzeitliche Ausgleich gelungen (56.). Neben Juventus, Inter Mailand und AC Milan halten auch SSC Napoli und Sampdoria Genua nach zwei Spielen beim Punktemaximum. Die Neapolitaner besiegten Atalanta Bergamo zu Hause 3:1. Sampdoria setzte sich bei Fiorentina mit 2:1 durch.