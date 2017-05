Fivers siegen im 1. Halbfinale erst in Overtime

Titelverteidiger Fivers WAT Margareten hat am Mittwochabend mit viel Mühe seine tolle Serie vor eigenem Publikum aufrechterhalten. Die Wiener rangen im ersten Spiel der "best of three"- Halbfinalserie Schwaz HB Tirol erst in der Verlängerung mit 35:32 (27:27,15:12) nieder. Das zweite Spiel geht am Samstag in Schwaz in Szene.