Fischzüchter: "Da will mich jemand vernichten!"

"Da will mich offenbar jemand vernichten. Ich kann mir nicht erklären warum", ist der Pinzgauer Mario Schwaiger wütend. Seit vergangenem Jahr steckt er jede freie Minute in die Zuchtanlage, die sich bei der Vorderkaserklamm in St. Martin bei Lofer befindet. Jeden Tag nach seiner Arbeit fährt er noch zu den Tieren, sortiert die Babyfische, füttert sie, reinigt die Becken - teils bis in die Nacht hinein. Immer wieder zeigte er auch Interessierten das Gelände, gab sein Wissen weiter, erklärte den Gästen gerne alles rund um das Thema Fische und deren Aufzucht.

Und jetzt der große Schock. Am Dienstagvormittag sah die Freundin des Betreibers nach dem Rechten und entdeckte zig tote Äschen und Bachforellen im Bruthaus. Es dauerte nicht lange, bis der Betreiber die Ursache gefunden hatte: Unbekannte haben offenbar die Schieber, die die Frischwasserzufuhr regeln, geschlossen. Gerade Baby- Fische brauchen viel Sauerstoff, nachdem sie diesen nicht mehr bekamen, verendeten sie.

Kiloweise tote Fische Foto: Mario Schwaiger

Nur 22 Fische überlebten

Nach einer Zählung zeigte sich, dass gerade einmal 22 Fische überlebten. Gut 220.000 Stück konnten nicht gerettet werden. "Ich habe sie am 2. April bekommen. Das Datum weiß ich noch ganz genau, weil ich mich so gefreut habe", so Schwaiger. Nachdem Schwaiger Anzeige erstattet hatte, patrouillierte die Polizei verstärkt in dem Gebiet.

Gegen 21 Uhr erhielt der Betreiber dann einen Anruf von den Beamten. Zum zweiten Mal waren Unbekannte auf seinem Gelände: Der Zaun war aufgebrochen und in den Außenbecken floss das Wasser ebenfalls nicht mehr.

Belohnung ausgesetzt

Der Schaden beläuft sich auf gut 27.000 Euro. "Es ist alles versichert: das Grundstück, die Photovoltaikanlage. Aber die Fische sind nicht versicherbar", so Schwaiger. Er hat eine Belohnung ausgesetzt, für denjenigen, der den Täter schnappt. "Ohne solche Idealisten wie mich und andere Züchter würde es keinen einzigen Fisch mehr in unseren Gewässern geben", gibt Schwaiger noch abschließend zu bedenken.

Iris Wind, Kronen Zeitung