Fischer: "ÖVP direkten Weg zur FPÖ abschneiden"

Alt- Bundespräsident Heinz Fischer hat sich überraschend für eine Annäherung der SPÖ an die FPÖ ausgesprochen. Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) habe seine volle Unterstützung, wenn er eine Koalition mit den Freiheitlichen nach der nächsten Nationalratswahl nicht ausschließe, sagte Fischer am Donnerstag bei einer Diskussionsveranstaltung in Wien. "Es geht darum, der ÖVP den direkten Weg zu den Freiheitlichen abzuschneiden", so Fischer.