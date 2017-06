Fischer entdecken zweiköpfiges Schweinswal- Baby

Einen höchst ungewöhnlichen Fang haben Fischer in der südlichen Nordsee gemacht. Ihnen ging ein Schweinswal mit zwei Köpfen ins Netz. Es seien die ersten bekannten siamesischen Zwillinge bei Gewöhnlichen Schweinswalen, schreiben niederländische Forscher um Erwin Kompanje in einem Magazin des Naturhistorischen Museums in Rotterdam.