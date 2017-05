"Fireblade" - Europas Antwort auf den Terror

44.000 Schuss an MG- Munition und Raketen haben die 18 Helikopter aus fünf Nationen bei der Großübung "Fireblade" in der Nähe des Plattensees in Ungarn verschossen. Zum Abschluss des zehntägigen Trainings für die European Defence Agency (EDA) überraschten Österreichs Jagdkommando und ungarische Special Forces "Geiselnehmer" - die "Krone" war live dabei.