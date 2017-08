Finnland: Angreifer sticht Menschen nieder, 2 Tote

Augenzeugen gaben an, mehrere Täter am Tatort gesehen zu haben. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, das Stadtzentrum zu meiden. Der Fernsehsender YLE berichtete unter Berufung auf Augenzeugen, mehrere Schüsse seien zu hören gewesen. Die Polizei soll dem gefassten Verdächtigen vor der Festnahme ins Bein geschossen haben, berichtete der Fernsehsender MSNBC. Die Exekutive konnte bislang weder das Motiv noch die Identität des aufgegriffenen mutmaßlichen Angreifers aufklären.

Züge und Busse nach weiteren Verdächtigen durchsucht

Die Zeitung "Turun Sanomat" zitierte einen Augenzeugen, dem zufolge mehrere Krankenwagen im Zentrum der Stadt waren. Die Polizei durchsuchte dem Bericht zufolge Züge und Busse. Die wichtigste Bibliothek der Stadt und ein Einkaufszentrum wurden evakuiert, wie YLE berichtete.

Foto: AFP

Laut CNN berichteten Zeugen, sie hätten eine Frau tot auf dem Boden liegen sehen. Ein Schwede, der sich in der Nähe des Tatorts befand, berichtete dem Fernsehsender: "Wir saßen gerade auf der Terrasse neben dem Platz und diese Frau schrie um ihr Leben." Er schildert weiters: "Dieser Mann, bewaffnet mit einem riesigen Messer, stand vor ihr, und stach einfach auf Menschen ein."

Ein Opfer des Angriffs soll laut Universitätsklinik erst im Krankenhaus gestorben sein. Drei Verletzte waren Freitagabend in in intensivmedizinischer Behandlung. Insgesamt seien neun Menschen ins Spital eingeliefert worden.

Foto: AP

In der Hauptstadt Helsinki wurden die Sicherheitsvorkehrungen am Flughafen und an den Bahnhöfen verschärft. Turku liegt etwa 170 Kilometer westlich von Helsinki an der Südwestküste Finnlands. Etwa 190.000 Menschen leben in der Stadt.

Im Oktober 2012 hatte sich dort ein offenbar geistig gestörter Mann dem damaligen Regierungschef Jyrki Katainen mit einem Messer genähert. Sicherheitsleute überwältigten den Mann. Ein Verfahren gegen ihn wurde nicht eröffnet.

Foto: AFP