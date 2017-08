Fink: "Hadzikic ist ein hervorragender Torhüter!"

"Selbst Oliver Kahn hat im WM- Finale einmal den Ball fallen gelassen." So reagierte Fink am Freitag auf der Derby- Vorschau- Pressekonferenz auf eine Frage Osman Hadzikic betreffend. Dieser hatte beim EL- Quali- Spiel am Mittwoch bei Limassol beim Gegentor keine glückliche Figur gemacht. "Solche Fehler sollten Osman in der Entwicklung helfen, ihn besser machen. Er ist ein hervorragender Torhüter, von dem ich überzeugt bin."

Sechs Gegentore, dreimal Abseits

Überzeugt ist Fink auch, bei Rapid die Wende in der Bundesliga schaffen zu können. Nach zwei Meisterschaftsspielen halten die Veilchen noch bei null Punkten. "Von sechs Gegentoren, die wir erhalten haben, wären drei mit Abseits zu werten gewesen", rechnete Fink vor. Trotzdem ist er fürs Derby zuversichtlich: "An der Defensive müssen wir arbeiten. Die Null muss stehen. Dann ist gegen Rapid einiges drin. Wir haben die Qualität, Rapid zu schlagen. Und wir gehen mit einem Sieg im Rücken ins Spiel, das hilft ungemein."

Kayode "noch nicht so weit"

Bezüglich Larry Kayode gab sich Fink kryptisch. Von einer Suspendierung wollte er jedenfalls nichts wissen. "Wenn ich der Meinung bin, dass er so weit ist, wird er spielen. Im Moment ist er noch nicht so weit." Vermutlich wird er's auch am Sonntag nicht sein. Anpfiff im Allianz Stadion ist um 16.30 Uhr. Bis Freitagmittag waren mehr als 1000 Karten für den Gäste- Sektor der Austria- Fans vergriffen.