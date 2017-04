"Finger auf Wunde" - Mercedes gelobt Besserung

Das passiert heute in der weiten Sportwelt abseits unserer Top- Storys - von Fußball über Boxen und Leichtathletik bishin zu Tennis:

11:25 Uhr: +FORMEL 1+

Mercedes gelobt für China Besserung!

Foto: AP

Der Auftakt- Coup von Sebastian Vettel soll aus Sicht von Formel- 1-Team Mercedes ein Ausrutscher bleiben. "Wir versuchen, uns jeden Tag zu verbessern. An diesem Tag in Melbourne war Ferrari besser. Jetzt müssen wir daran arbeiten, wie wir sie wieder schlagen können", erklärte Mercedes- Motorsportchef Toto Wolff vor dem zweiten Saisonrennen am Sonntag (8 Uhr/live im sportkrone.at- Ticker) in Shanghai.Der Wiener betonte die Qualitäten seines Starpiloten Lewis Hamilton. "Wir erleben den besten Lewis der vergangenen vier Jahre - sowohl auf als auch abseits der Strecke. Er ist eine der Säulen des Teams geworden, und das hat er in Melbourne bewiesen", meinte Wolff. Allerdings hatte sein Team Hamilton in Australien früh zum Reifenwechsel an die Box geholt. Ferrari- Star Vettel nutzte diese Chance und sicherte sich vor dem Briten den Sieg. "Man muss den Finger auf die Wunde legen, seine Schwächen erkennen und darauf reagieren", sagte Wolff.

08:46 Uhr: +BASKETBALL+

Historische NBA- Bestmarke für Westbrook!

Foto: AP

Basketball- Superstar Russell Westbrook hat sich Dienstagnacht endgültig seinen Eintrag in die NBA- Geschichtsbücher gesichert: Der 28- Jährige verbuchte beim 110:79- Heimsieg von Oklahoma City Thunder über die Milwaukee Bucks 12 Punkte, 13 Rebounds sowie 13 Assists und somit sein bereits 41. Triple- Double in dieser Saison. Damit stellte Westbrook den 55 Jahre alten NBA- Rekord von Oscar Robertson ein. "Das ist ein Segen, etwas, das ich mir niemals vorstellen konnte, und deshalb eine ganz spezielle Nacht, die ich niemals vergessen werde. Und dass ich das hier in Oklahoma City erreicht habe, ist etwas ganz Spezielles. Ich bin einfach glücklich, ein Teil eines so großartigen Clubs zu sein", betonte Westbrook, dem nun noch fünf Spiele bleiben, um alleiniger Rekordmann zu werden. Da er nun schon bei sieben Triple- Doubles en suite hält, könnte es bereits kommende Nacht in Memphis so weit sein. Für Österreichs Rookie Jakob Pöltl gab's zum Jubiläum eine Niederlage - HIER gehts zur Story!

08:02: +TAGESÜBERBLICK+

Das bringt der Sport- Mittwoch:

FUSSBALL

ÖFB Samsung Cup/Viertelfinale

18:00 Uhr: FK Austria Wien - FC Flyeralarm Admira Wacker (live auf PULS 4)

19:00 Uhr: Red Bull Salzburg - Kapfenberger SV (live auf www.fussballoesterreich.at)

20:30 Uhr: SKN St. Pölten - SK Rapid Wien (live auf ORF eins)

EISHOCKEY

Länderspiel

20:20 Uhr: Österreich - Schweden (live auf ORF Sport +)

07:32 Uhr: +FUSSBALL+

Chapecoense gewinnt Hinspiel im Südamerika- Supercupfinale!

Foto: AP

Gut vier Monate nach dem Tod fast aller Spieler bei einem Flugzeugabsturz hat der brasilianische Verein Chapecoense das Hinspiel im Finale des südamerikanischen Supercups gewonnen. Der Verein bezwang am Dienstagabend in Chapeco vor 19.000 Zuschauern Atletico Nacional aus der kolumbianischen Stadt Medellin mit 2:1. Das Rückspiel um die südamerikanische Vereinsmeisterschaft Recopa Sudamericana soll am 10. Mai in Medellín stattfinden. Der brasilianische Überraschungsfinalist Chapecoense war Ende November auf dem Weg zum Hinspiel des Finales um den Südamerika- Cup gegen den kolumbianischen Rivalen Atletico Nacional, als die Chartermaschine abstürzte. 50 Fußballspieler, Trainer und Mitarbeiter des Vereins starben, insgesamt gab es 71 Todesopfer. Nur sechs Menschen überlebten das Unglück, darunter drei brasilianische Fußballspieler.

07:26 Uhr: +SKI ALPIN+

Killington bleibt Damen- Weltcup- Veranstalter!

Foto: GEPA

Killington im Bundesstaat Vermont verbleibt im alpinen Weltcup- Kalender. Das Skiresort an der Ostküste schloss mit dem US- amerikanischen Skiverband (USSA) einen Vertrag für die kommenden zwei Saisonen ab. Die Rennen der Frauen - jeweils ein Riesentorlauf und ein Slalom - sind für 25./26. November 2017 und 24./25. November 2018 geplant. Das Abkommen muss Ende Mai auf der Kalender- Konferenz des Weltverbands FIS noch bestätigt werden. Normalerweise ist dieser Vorgang nur eine Formalakt. Umso mehr im Falle von Killington, das im vergangenen November bei der Premiere einen hervorragenden Eindruck hinterließ. An den zwei Renntagen kamen insgesamt 30.000 Zuschauer ins Resort, welches von New York aus in fünf Autostunden zu erreichen ist.

22:50 Uhr: +FUSSBALL+

Karlsruher SC stellt Trainer Slomka frei Das deutsche Zweitliga- Schlusslicht Karlsruher SC hat sich von Trainer Mirko Slomka getrennt. Wenige Stunden nach dem enttäuschenden 1:1 gegen die Würzburger Kickers teilte der Verein diese Entscheidung auf seiner Homepage mit. Am Mittwoch soll es um 13 Uhr eine Pressekonferenz mit Sportdirektor Oliver Kreuzer und Slomkas Nachfolger Marc- Patrick Meister geben. Der 36- Jährige aus Bruchsaal war bisher für die U17- Mannschaft der Karlsruher zuständig und auf Wunsch von Slomka wann immer möglich auch als Co- Trainer bei den Profis.

Foto: APA/EPA/PETER STEFFEN

19:55 Uhr: +RADSPORT+

Schweizer Albasini gewinnt 2. Etappe der Baskenland- Rundfahrt! Der Schweizer Michael Albasini hat die zweite Etappe der 57. Baskenland- Radrundfahrt gewonnen. Der Schweizer setzte sich am Dienstag im Sprint gegen den Argentinier Maximilliano Richeze und den Belgier Sean de Bie durch. Vierter wurde der australische Vortagessieger Michael Matthews. Er führt die Gesamtwertung an, wobei gleich die ersten 124 Fahrer zeitgleich sind. Darunter ist mit Patrick Konrad als Achtem auch ein Österreicher weit vorne. Der Niederösterreicher belegte auf dem zweiten und 173,4 Kilometer langen Teilstück von Pamplona nach Elciego Rang 13, war damit zwei Plätze vor seinem Landsmann Georg Preidler zu finden.

18:35 Uhr: +AMERICAN FOOTBALL+

Dallas- Quarterback Tony Romo beendet Karriere! Tony Romo, der Star- Quarterback der Dallas Cowboys beendet seine Karriere in der National Football League (NFL). Der 36- Jährige, der seinen Stammplatz nach einer Reihe von Verletzungen an Neuling Dak Prescott verloren hat, tritt mit den Klub- Rekorden in Passing Yards (34.183) und geworfenen Touchdowns (248) ab. Romo spielte seit 2003 für die Cowboys, ab 2006 war er deren Stamm- Quarterback.

Foto: EPA

18:22 Uhr: +FUSSBALL+

Fünf Spiele Sperre für Pinilla wegen Referee- Attacke! Stürmer Mauricio Pinilla vom italienischen Erstligisten FC Genoa ist nach einer Schiedsrichter- Attacke für fünf Spiele gesperrt worden. Der Chilene hatte am Sonntag im Serie- A-Spiel gegen Atalanta Bergamo (0:5) den Referee verbal insultiert und dafür Rot gesehen. Im Anschluss soll er den Unparteiischen bedroht und am Arm und an der Hand geschlagen haben.

18:21 Uhr: +RADSPORT+

Flandern- Sieger Gilbert verzichtet auf Paris- Roubaix! Der Sieger der Flandern- Rundfahrt fehlt beim nächsten großen Klassiker der Rad- Saison. Der Belgier Philippe Gilbert steht am Sonntag nicht am Start von Paris- Roubaix. Das gab sein Rennstall QuickStep am Dienstag bekannt. Der 34- Jährige will sich stattdessen auf die Ardennen- Klassiker in der zweiten April- Hälfte konzentrieren. "Paris- Roubaix übt eine magnetische Anziehung auf mich aus, aber dieses Jahr werde ich nicht dort sein", erklärte Gilbert. "Ich muss eine Pause machen." Am Wochenende hatte sich der belgische Meister bei der Flandern- Rundfahrt mit einer spektakulären Soloflucht durchgesetzt.

Foto: AFP

18:17 Uhr: +HANDBALL+

Litauer Babarskas kehrt nach Bregenz zurück! Povilas Babarskas kehrt in der kommenden Saison zu Handball- Rekordmeister Bregenz zurück. Der 27- jährige Litauer, der bereits von 2012 bis 2015 für die Gelb- Schwarzen spielte und dabei fast 400 Tore erzielte, unterschrieb bis Sommer 2019 bei den Vorarlbergern. Babarskas kommt vom slowenischen Top- Klub Celje, wo er auch schon mit dem zweiten Bregenzer Neuzugang Luka Kikanovic spielte.

16:55 Uhr: +FUSSBALL+

Appiah erneut Nationaltrainer Ghanas

Foto: AFP

Der frühere ghanaische Nationalspieler James Kwesi Appiah wird zum zweiten Mal Teamchef von Ghana. Der 57- Jährige werde den Posten am 1. Mai übernehmen und einen Zweijahresvertrag unterschreiben, teilte der ghanaische Verband am Dienstag mit. Er folgt dem Israeli Avram Grant nach, der nach dem enttäuschenden vierten Platz der Black Stars beim Afrika Cup im Februar zurückgetreten war. Appiah hatte das Nationalteam des afrikanischen Landes bereits von 2012 bis 2014 betreut und den Verband nach dem Vorrunden- Aus des Teams bei der Weltmeisterschaft 2014 in Brasiliens verlassen.

16:11 Uhr: +FUSSBALL+

Liverpools Mane droht lange Verletzungspause

Schlechte Nachrichten für den FC Liverpool: Der Dritte der Premier League muss möglicherweise bis Saisonende auf seinen Stürmer Sadio Mane verzichten. Der Ex- Salzburger erlitt am Wochenende beim 3:1- Sieg im Liverpooler Derby gegen Everton, in dem der 24- Jährige auch ein Tor erzielte, eine schwere Knieverletzung. Im Ligaspiel am Mittwoch gegen Bournemouth wird Mane fehlen. Laut Liverpool- Coach Jürgen Klopp ist die Schwere der Verletzung beim Senegalesen noch nicht ganz klar. Klopp sprach von einem geschwollenen Knie bei Mane und schloss nicht aus, dass für seinen Leistungsträger die Saison bereits zu Ende sein könnte.

14:40 Uhr: +GOLF+

Rückkehr von Jimenez und Brier bei Lyoness Open! Bei der 8. Auflage der Golf Lyoness Open in Atzenbrugg (8. bis 11. Juni) kommt es zu den Comebacks von Miguel Angel Jimenez und Markus Brier. Der 53- jährige Spanier schlägt nach zweimaliger Turnierpause wieder im Tullnerfeld ab. Brier (48), 2006 Sieger der "Open", spielt dank einer Einladung erstmals seit 2013 wieder auf der European Tour und bereitet sich auf die Seniors Tour 2018 vor.

Auch der chinesische Vorjahressieger Ashun Wu steht im Diamond Country Club wieder am Abschlag. Sein Profi- Debüt gibt in Atzenbrugg diesmal bekanntlich Matthias Schwab, auch Sepp Straka tritt neuerlich an. Heimischer Topstar ist Bernd Wiesberger. Der Burgenländer ist auch 2017 Turnier- Botschafter und bereitet sich in Atzenbrugg auf die folgenden US Open vor.

13:59 Uhr: +BOXEN+

Voraberger verteidigt WM- Titel in der Schweiz! Österreichs Boxweltmeisterin Eva Voraberger wird ihre Superfliegengewichtstitel (IBO, WIBF, GBU) am 24. Juni in Bern in der Schweiz und damit erstmals im Ausland verteidigen. Die Steirerin kämpft dort gegen die aus Japan stammende und in der Schweiz lebende Aniya Seki. Voraberger hatte vergangenen Oktober den vakanten Titel in Wien mit einem Punktesieg gegen Eileen Olszewski (USA) erobert.

13:41 Uhr: +NORDISCHE KOMBINATION+

Legende Manninen will bei Olympia starten!

Hannu Manninen Foto: GEPA

Die finnische Legende in der Nordischen Kombination, Hannu Manninen, wird seine Karriere auch in der kommenden Olympiasaison fortsetzen. Dies hat der vierfache Gesamt- Weltcupsieger, der am 17. April schon 39 Jahre alt wird, am Dienstag bekannt gegeben. Der insgesamt 48- fache Weltcupsieger und Team- Olympiasieger 2002 hatte anlässlich seiner Heim- WM in Lahti nach sechs Jahren sein Comeback gegeben. "Die Vorbereitungszeit auf die WM in Lahti war ziemlich kurz und in Relation dazu waren die Resultate recht erfolgreich", wurde Manninen auf der FIS- Website zitiert. Er war in Lahti von der Großschanze im Einzel 24. und mit dem Team sogar Fünfter geworden. "Das hat mich hungrig nach mehr gemacht", meinte Manninen, der mittlerweile ein vollzeitbeschäftigter Pilot ist.

13:04 Uhr: +FUSSBALL+

ÖFB- Teamtorhüterin Zinsberger verlängert beim FC Bayern

Foto: GEPA

Österreichs Nationaltorhüterin Manuela Zinsberger hat beim FC Bayern München um ein Jahr bis 30. Juni 2018 verlängert. Das gab der Verein am Dienstag bekannt. Beim deutschen Meister spielen mit Carina Wenninger und ÖFB- Teamkapitänin Viktoria Schnaderbeck zwei weitere Österreicherinnen. Die Bayern sind Ende März im Viertelfinale der Champions League ausgeschieden.

11:13 Uhr: +BIATHLON+

Daniel und Gottlieb Taschler sowie Arzt Ferrari verurteilt! Wegen Verstößen gegen das Doping- Gesetz sind in Bozen der Südtiroler Biathlet Daniel Taschler, dessen Vater und Funktionär Gottlieb sowie der Arzt Michele Ferrari verurteilt worden. Alle drei fassten unter anderem bedingte Haftstrafen aus, die zur Bewährung ausgesetzt wurden, berichtete die Tageszeitung "Dolomiten". Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.

Das Gericht hat es als erwiesen angesehen, dass sich Daniel Taschler von Sommer 2010 bis Jänner 2011 unter Ferraris Anleitung wiederholt gedopt habe, so die "Dolomiten". Dies hätten die Ermittlungen der Carabinieri- Sondereinheit NAS Trient zutage gefördert. Laut Anklage habe Daniel Taschler am 14. Jänner 2011 dann auch sein bestes Ergebnis (5. Platz) in einem Rennen erzielt. Zentrum der Anklage sei eine Abhörung im Wohnwagen von Sportarzt Ferrari am 17. Oktober 2010 gewesen, in der es um die Ausführung des Dopings gegangen sei.

09:40 Uhr: +BASKETBALL+

College- Meisterschaft geht an Uni aus North Carolina!

Foto: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Die Basketballer der Universität North Carolina haben sich zum sechsten Mal den Titel des College- Meisters in den USA gesichert. Die "Tar Heels" siegten am Montag (Ortszeit) im Finale 71:65 gegen das Team von Gonzaga. Es war bereits der dritte Titel unter der Regie von Trainer Roy Williams. Das hart umkämpfte Endspiel in Glendale im US- Bundesstaat Arizona war gekennzeichnet von vielen Freiwürfen und schwachen Wurfquoten auf beiden Seiten. North Carolina hatte zuvor 1957, 1982, 1993, 2005 und 2009 den NCAA- Titel geholt, 1982 gehörte Superstar Michael Jordan zum Siegerteam.

09:16 Uhr: +EISHOCKEY+

Länderspiele gegen Schweden als Test für WM- Auftakt! Österreichs Eishockey- Nationalteam steht vor dem Höhepunkt in der Vorbereitung auf die B- WM (22. bis 28. April in Kiew). Die ÖEHV- Auswahl bestreitet am Mittwoch (20.20 Uhr) in Linz und am Donnerstag (17.50) in Wien zwei Testspiele gegen Schweden.

08:38 Uhr: +EISHOCKEY+

Florida kassierte mit Vanek fünfte Niederlage in Folge

Foto: AP

Thomas Vanek und die Florida Panthers haben in der nordamerikanischen Eishockey- Liga NHL die fünfte Niederlage in Folge kassiert. Die Panthers mussten sich in Sunrise den Montreal Canadiens mit 1:4 geschlagen geben. Rekord- Champion Montreal sicherte sich damit Platz eins in der Atlantic Division und trifft in der ersten Runde des Play- offs (ab 12. April) höchstwahrscheinlich auf die New York Rangers mit dem Kärntner Michael Grabner.

NHL- Ergebnisse von Montag:

Florida Panthers (mit Vanek) - Montreal Canadiens 1:4

Detroit Red Wings - Ottawa Senators 5:4 n.P.

Buffalo Sabres - Toronto Maple Leafs 2:4.

08:13: +TAGESÜBERBLICK+

Das bringt der Sport- Dienstag:

FUSSBALL

20:30 ÖFB- Cup: SV Grödig - LASK Linz

TENNIS

Charleston WTA- Turnier (South Carolina)

Monterrey WTA- Turnier

RADSPORT

Baskenland- Rundfahrt (World Tour, mit Preidler, Konrad, Mühlberger) (live auf Eurosport)

EISHOCKEY

EBEL/Finale 3. Spiel, 20:15 Uhr: Vienna Capitals - KAC (live auf ServusTV, Sky)

TISCHTENNIS

Superliga- Finale/Damen/Hinspiel, Szekszard AC - Linz AG Froschberg