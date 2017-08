Finger abgetrennt! Trainingsunfall vor Segel- WM

Beim Training für die Segel- Weltmeisterschaft der Nacra- 17- Klasse in Südfrankreich hat es einen bösen Trainingsunfall gegeben. Der US- Olympiasegler Bora Gulari kam bei einer Highspeed- Kenterung so unglücklich mit der rechten Hand ins Tauwerk, dass er dabei mehrere Fingerglieder verlor. Gulari ist nach einer Operation auf dem Weg der Besserung, Vorschoterin Helena Scutt blieb unverletzt.