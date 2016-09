Finanzminister startet Exportoffensive in London

Schelling spult am Donnerstag in London ein dichtes Programm ab: Gleich in der Früh startet der Minister eine PR- Aktion in der City von London, um bei einer Leistungsschau den Wirtschaftsstandort Österreich zu bewerben. Danach eilt er in die Morgensendung "Street Signs" des Wirtschaftsnachrichtensenders CNBC (390 Millionen Zuseher weltweit) und zu dem auf Börseninfos spezialisierten Reuters- TV.

Bei den Fernsehauftritten geht es erneut darum, Investoren nach Österreich zu locken bzw. für heimische Firmen im Vereinigten Königreich den Boden auch für die zukünftige Zusammenarbeit nach dem Brexit aufzubereiten.

Subventionsverluste von 5,2 Milliarden Euro

Der Brexit ist dann zu Mittag auch Hauptthema beim Treffen von Schelling mit seinem britischen Amtskollegen Philip Hammond. Hammond, der erst im Juli von der neuen britischen Premierministerin Theresa May zum Schatzkanzler (so lautet der Titel für den Finanzminister bei den Briten) ernannt worden ist, rechnete erst unlängst die enormen Kosten für den EU- Ausstieg vor: Etwa 5,2 Milliarden Euro pro Jahr (!) werden dem britischen Budget durch den Wegfall der bisherigen EU- Subventionen für die Landwirtschaft, Universitäten und Infrastrukturprojekte fehlen.

Johnson: Anfang 2017 den Austritt einreichen

Den Fahrplan zum Brexit hat der britische Außenminister Boris Johnson vor wenigen Tagen skizziert. Anfang kommenden Jahres will Großbritannien die Erklärung zum Austritt aus der EU formell einreichen. Danach sollen die auf zwei Jahre befristeten Verhandlungen beginnen, wie aus der europäisch- britischen Fischsuppe wieder ein Aquarium gemacht werden könnte.

Höherer EU- Beitrag durch Briten- Absprung

Die unmittelbaren Auswirkungen auf Österreich schätzt man im Büro von Finanzminister Schelling als undramatisch ein. Das liegt unter anderem daran, dass die Handelskontakte traditionell eher in Südosteuropa konzentriert sind. Allerdings muss davon ausgegangen werden, dass sich der EU- Mitgliedsbeitrag, den Österreich an Brüssel abliefern muss, durch das Ausscheiden der Briten erhöhen könnte. Möglicherweise kommen auch weniger britische Touristen nach Österreich auf Urlaub (derzeit rund 800.000 Besucher pro Jahr).

Für Studenten könnte der Brexit Einschränkungen mit sich bringen. Aktuell profitieren derzeit rund 600 heimische Studierende vom europäischen Erasmus- Programm in Großbritannien. Wie das weitergehen wird, diskutiert Schelling ebenfalls am Donnerstag an der Universität in London.