Finanzen offengelegt: Wie viel Trump verdient

Trump hat nicht alle, aber immerhin einige seiner Finanzen aus dem Jahr 2016 offengelegt. Aus dem Bericht geht unter anderem hervor, dass er über ein Firmengeflecht von 565 Einzelfirmen herrschte - wobei er die meisten Chefposten einen Tag vor seiner Amtseinführung als Präsident abgegeben hat.

Donald Trump Foto: AP

Golfplätze brachten Hunderte Millionen Dollar

Mit seinen Golfplätzen alleine machte Trump im vergangenen Jahr 288 Millionen US- Dollar (etwa 257 Mio. Euro) Gewinn. Daunter fast 20 Millionen Dollar (knapp 18 Mio. Euro) von seinem Golfclub in Bedminster, New Jersey, wo er bereits einige Wochenenden als Präsident verbracht hat. Ebenfalls in seinem neuen Amt war er mehrere Male entweder alleine oder mit Staatsgästen - etwa dem Präsidenten von China - in seinem Florida- Golfclub Mar- a-Lago, welcher Einnahmen von mehr als 37 Millionen Dollar (etwa 33 Mio. Euro) verzeichnete.

Es gibt aber auch andere Einnahmequellen: Etwa Sieben Millionen Dollar (6,2 Mio. Euro) von verkauften Büchern, knapp 11 Millionen Dollar (9,8 Mio. Euro) von der Miss Universe Wahl und eine 84.000 Dollar (75.000 Euro) starke Pension vom "Screen Actors Guild".

Trump- Hotel Gegenstand mehrerer Klagen

Knapp 20 Millionen Dollar nahm Trump mit seinem neu eröffneten Luxushotel in der Nähe des Weißen Hauses in Washington ein. Das Hotel beherbergte bereits einige diplomatische Veranstatungen und ist deshalb Gegenstand mehrerer Klagen. Trump wird vorgeworfen gegen die sogenannte "Dienstbezügeklausel" der amerikanischen Verfassung zu verstoßen - er weist diese Vorwürfe zurück.

Foto: AP

Aus dem Bericht geht auch hervor, dass Trump Schulden in Höhe von mindestens 315 Millionen Dollar (281 Mio. Euro) hat - darunter mehr als 100 Millionen Dollar (89 Mio. Euro) bei der Deutschen Bank. Genaue Zahlen wurden nicht veröffentlicht.

"Der am wenigsten transparente Präsident"

Weil in dem Finanzbericht weder genaue Angaben über seine finanzielle Situation noch über bestimmte Geschäfte ersichtlich sind und Trump eigentlich nur Angaben zu einer Bandbreite von Einnahmen und Ausgaben mache, wird er kritisiert. CNN schreibt: "Donald Trump ist der am wenigsten transparente Präsidentschaftskandidat - und Präsident - der letzten vier Jahrzehnte." Seine Angaben seien längst nicht so ausführlich wie ein Steuerbescheid, den Trump weiterhin schuldig bleibt und "wahrscheinlich nie veröffentlichen wird".

Zur Veröffentlichung des aktuellen, 98 Seiten dicken Finanzberichtes war Trump zwar nicht verpflichtet, für US- Präsidenten sowie Bewerber für das Amt war es bisher aber üblich, diese Unterlagen zu veröffentlichen.