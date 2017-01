Finale! Federer gewinnt Krimi gegen Wawrinka

In diesem trifft Federer entweder auf den Spanier Rafael Nadal oder den Bulgaren Grigor Dimitrow.

Der Schweizer erreichte bereits zum sechsten Mal in seiner Karriere das Finale der Australian Open. Viermal konnte der 17- fache Grand- Slam- Sieger das Turnier in "down under" bereits gewinnen.

Foto: AP

Australian Open

HERREN - Halbfinale:

Roger Federer (SUI- 17) - Stan Wawrinka (SUI- 4) 7:5, 6:3, 1:6, 4:6, 6:3

Rafael Nadal (ESP- 9) - Grigor Dimitrow (BUL- 15) Freitag, 9.30 Uhr MEZ

Finale (Sonntag): Federer - Nadal/Dimitrow