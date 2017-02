Finale! Dominic Thiem ist in Rio nicht zu stoppen

Für Österreichs Nummer eins geht es um seinen achten ATP- Titel, den heuer ersten und den zweiten in dieser Kategorie. Den ersten hatte Thiem Ende Februar des Vorjahres beim Hartplatz- Event in Acapulco geholt, wo er in der nächsten Woche gegen starke Konkurrenz mit fünf weiteren Spielern aus den Top Ten zur Titelverteidigung antritt. Aktuell in Rio hingegen ist Carreno Busta als 24. der drittbeste Akteur in der Weltrangliste.

Dessen ungeachtet hat sich Thiem den Finaleinzug in der Olympiastadt 2016 redlich verdient. Nach der Umstellung vom Hartplatz in der vergangenen Woche in Rotterdam auf den Sandplatz der brasilianischen Metropole zog er auch in der Vorschlussrunde sein Spiel eindrucksvoll auf, dominierte seinen Gegner fast nach Belieben. Das gilt vor allem für den ersten Satz, in dem der 29- jährige Iberer kein Servicespiel holte.

Die Nummer zwei des Turniers war mit solidem Spiel und exakten Schlägen rasch auf 4:0 davongezogen, ehe er Ramos- Vinolas mit einem Doppelfehler ein Rebreak ermöglichte. Danach ging es aber wieder in der Tonart von zuvor weiter, viele Eigenfehler des Gegners machten es dem Lichtenwörther einfacher. Nach 33 Minuten war der zweite Satzball verwertet.

Im zweiten Durchgang knackte Thiem den Weltranglisten- 25. im ersten Spiel mit seinem dritten Breakball. Danach ging es vorerst bis zum 4:2, ehe der Weltranglisten- Achte Ramos- Vinolas in einer schwächeren Phase das Rebreak ermöglichte. Der Favorit schlug aber sofort zurück und servierte letztlich nach einer Spielzeit von 82 Minuten aus. Es war eine geglückte Revanche gegen den an Nummer fünf gesetzten Ramos- Vinolas für das 1:6, 4:6 Ende September auf Hartplatz in Chengdu.