FIFA- Ranking: ÖFB- Team fällt auf Platz 31 zurück

Österreichs Fußball- Nationalteam ist in der FIFA- Weltrangliste um eine weitere Position auf Platz 31 zurückgefallen. Von den ÖFB- Gruppengegnern in der WM- Qualifikation verbesserte sich Irland durch das 1:0 in Wien um zehn Ränge und ist bereits 23. Auch EM- Halbfinalist Wales, der einen Platz einbüßte und nun Zwölfter ist, liegt weiterhin vor dem ÖFB- Team, das vor der EM noch Zehnter gewesen war.