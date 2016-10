FIFA- Funktionär gesteht Korruption im großen Stil

FIFA- Funktionär Eduardo Li hat seine Beteiligung an einer Verschwörung und an Korruption im großem Stil gestanden. Der frühere Vorsitzende des costa- ricanischen Fußball- Verbandes gab bei seiner Aussage in New York zu, dass er sechsstellige Dollarsummen als Schmiergeld von Sportmarketing- Mitarbeitern und anderen Personen angenommen habe.