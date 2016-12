Fieser Ellbogencheck - Schiri pfeift Stürmerfoul!

Keine Tore im giftigen Spitzenspiel: Eintracht Frankfurt und 1899 Hoffenheim haben durch eine Nullnummer zum Auftakt der 14. Runde den Sprung auf einen Champions- League- Platz in der deutschen Bundesliga verpasst. 47.000 Zuschauer sahen am Freitagabend ein umkämpftes Duell zwischen den punktgleichen Rivalen, in dem zumindest beide Erfolgsserien hielten.