Feuerwehr rettet Waschbär aus Kamin

Als ein Feuerwehrmann über die Drehleiter auf das Dach geklettert war, krabbelte der scheue Waschbär immer tiefer hinab. Schließlich gelangte er so weit nach unten, dass er im Keller landete. Hier nahmen die Feuerwehrleute das unverletzte Tier in Empfang.

Zufällig seien zwei Mitarbeiter des Göppinger Tierparks in der Nähe gewesen, berichtete einer der beiden am Einsatz beteiligten Feuerwehrmänner. Diese hätten den Waschbären mitgenommen und wieder in der Natur ausgesetzt.