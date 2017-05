Feuerwehr rettet Maibaum- Kraxler aus luftiger Höhe

Kurioser Einsatz für die Feuerwehr am Wochenende in Großaigen bei Mank in Niederösterreich: Ein Mann war - lediglich mit einer Hose bekleidet - beim Maibaum- Kraxeln in rund 15 Metern Höhe am Stamm hängen geblieben, konnte sich selbst nicht mehr aus seiner misslichen Lage befreien. Mehrere Feuerwehren rückte daraufhin aus, um den Kletterer zu retten.