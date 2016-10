Feuerinferno auf Hof in OÖ: Knall weckt Bewohner

Schwer geschockt, aber unverletzt sind die Bewohner eines Bauernhofes in Waldneukirchen in Oberösterreich, dessen Wirtschaftstrakt in der Nacht zum Dienstag durch Flammen zerstört wurde. Ein lauter Knall und der folgende Stromausfall hatte den 25- jährigen Enkel der Bauern aufgeschreckt: Großeinsatz für 13 Feuerwehren.