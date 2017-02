Feuerball erleuchtete Himmel über Teilen der USA

"Es war sehr cool, dieses Ereignis zu sehen. Es war ein sehr helles Licht, das meine Aufmerksamkeit erregte", schwärmte etwa ein Augenzeuge aus Chicago gegenüber lokalen Medien. "Unglaublicher Anblick."

Der Meteor wurde aber nicht nur in der Region um Chicago sondern auch in den Bundesstaaten Iowa, Wisconsin, Indiana, Ohio, Minnesota, Missouri sowie im kanadischen Ontario gesichtet.

Der Feuerball am Himmel wurde von mehreren sogenannten Dashcams (kleine Kameras, die an Armaturenbrett oder Windschutzscheibe angebracht werden) in Polizeistreifenwagen sowie von Überwachungskameras gefilmt.

Laut Angaben der American Meteor Society soll der Meteor letztlich im Bundesstaat Wisconsin, irgendwo zwischen den Ortschaften Sheboygan und Manitowoc (bekannt aus der Netflix- Doku- Serie "Making a Murderer"), zu Boden gegangen sein.

Mehrere Anrainer berichteten über einen hellen Blitz, gefolgt von Geräuschen, die wie eine Explosion geklungen hätten. Berichte über Schäden lagen allerdings bislang keine vor.