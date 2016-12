Feuerball erhellt Nachthimmel über Sibirien

"Zuerst begriff ich gar nicht, was da los war. Plötzlich war es hell. Nicht so hell wie am Tag, aber doch recht hell", berichtet Augenzeugin Olga Sagalakova dem russischen Sender RT. "Ich bemerkte, dass es plötzlich rasch hell wurde. Ich schaute auf, und über dem Stadtkrankenhaus war ein Meteor", schilderte ein weiterer Augenzeuge. Ein paar Sekunden sei er zu sehen gewesen und rund eine halbe Minute später habe es einen lauten Knall gegeben, hieß es weiter.

"Der Meteor(oid) war um einiges kleiner als jener über Tscheljabinsk , aber möglicherweise können einige Fragmente davon gefunden werden", sagte Viktor Grokhovsky, Professor an der Ural Federal University. "Sein Durchmesser war wahrscheinlich nicht größer als zehn bis 15 Meter und er bestand aus Stein und nicht aus Eisen", wurde Natan Eyxsmont vom Russian Space Research Institute von der russischen Nachrichtenagentur TASS zitiert. "Solche Meteore sind ungefährlich, solange sie in nicht in einem spitzen Winkel in die Atmosphäre eintreten", so der Experte. Ob der Himmelskörper zur Gänze in der Atmosphäre verglühte ist oder ob doch Teile davon (als Meteorite, Anm.) sogar am Boden einschlugen, steht im Moment noch nicht fest.

Meteore sind Stücke von Kometen oder Asteroiden aus dem Weltall, bei deren Eintritt in die Erdatmosphäre ein Feuerball entsteht. Brocken, die diese enorme Hitze überstehen und die Erdoberfläche erreichen, ohne zu zerfallen, werden Meteoriten genannt. Für die Wissenschaft sind sie von großem Interesse, weil sie Aufschluss über die Entstehung unseres Sonnensystems geben können.