Feuer bei Hamilton! Drama bei Erfolg von Ricciardo

Doch nicht nur der Motordefekt des Briten sorgte für Aufregung. Ferrari- Pilot Sebastian Vettel kollidierte bereits in Kurve eins mit WM- Leader Nico Rosberg, der am Ende doch noch am Podest landete.

Pole- Position- Mann Hamilton kam gut weg und führte das Feld zur ersten Kurve. Hinter ihm ging es ordentlich zur Sache! Vettel versuchte innen an Red- Bull- Pilot Max Verstappen vorbeizuziehen und traf bei seinem Manöver Rosberg, wodurch sich der Mercedes des Deutschen drehte. "Rosberg kann gar nichts dafür", war sich ORF- Experte Alexander Wurz sicher und gab Vettel die Schuld an dem Unfall.

