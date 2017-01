Fettner bei Bergisel- Windlotterie bester ÖSV- Adler

Das und die krankheitsbedingt maue Platzierung von Kraft bedeuten nun, dass der Salzburger am Bergisel viel an Terrain eingebüßt und die Tournee- Siegchance wohl vergeben hat. Der kraftlose Kraft kam mit 116 Metern nur an die 18. Stelle und liegt in der Zwischenwertung der 65. Auflage fast 17 Punkte hinter Tande (128,5 Meter) zurück.

Der Norweger durfte sich also nach Garmisch erneut über einen Sieg freuen und führt die Tournee- Gesamtwertung vor dem Finale in Bischofshofen rund zwei Punkte vor dem Polen Kamil Stoch, dem Vierten von Innsbruck, an.

Das Ergebnis:

1. Daniel- Andre Tande (NOR) 125,7 Punkte (128,5 Meter)

2. Robert Johansson (NOR) 123,1 (133,0)

3. Jewgenij Klimow (RUS) 119,1 (127,0)

4. Kamil Stoch (POL) 117,4 (120,5)

5. Andreas Stjernen (NOR) 117,1 (122,5)

6. Maciej Kot (POL) 117,0 (121,0)

7. Manuel Fettner (AUT) 116,7 (120,0)

7. Piotr Zyla (POL) 116,7 (121,0)

9. Sebastian Colloredo (ITA) 114,4 (122,5)

10. Noriaki Kasai (JPN) 114,3 (125,5)

11. Stephan Leyhe (GER) 113,0 (120,5)

12. Vincent Descombes Sevoie (FRA) 111,2 (120,5)

13. Andreas Wellinger (GER) 110,7 (119,0)

14. Jarkko Määttä (FIN) 110,4 (125,5)

15. Karl Geiger (GER) 110,0 (125,0)

16. Lukas Hlava (CZE) 106,9 (120,5)

17. Dawid Kubacki (POL) 105,6 (115,0)

18. Stefan Kraft (AUT) 103,3 (116,0)

19. Peter Prevc (SLO) 103,0 (114,0)

20. Jakub Janda (CZE) 102,2 (114,0)

21. Mackenzie Boyd- Clowes (CAN) 102,1 (115,5)

22. Denis Kornilow (RUS) 100,8 (114,0)

23. Clemens Aigner (AUT) 100,7 (114,0)

23. Jan Ziobro (POL) 100,7 (115,0)

25. Domen Prevc (SLO) 100,4 (112,5)

26. Roman Koudelka (CZE) 98,8 (118,5)

27. Andreas Kofler (AUT) 98,4 (111,5)

28. Richard Freitag (GER) 97,6 (114,0)

29. Markus Eisenbichler (GER) 97,0 (112,0)

30. Daniel Huber (AUT) 92,3 (108,0)

Der Stand in der Vierschanzentournee- Gesamtwertung:

1. Daniel- Andre Tande (NOR) 710,3 Punkte

2. Kamil Stoch (POL) 708,6

3. Stefan Kraft (AUT) 693,7

4. Piotr Zyla (POL) 686,7

5. Manuel Fettner (AUT) 671,1

6. Markus Eisenbichler (GER) 669,0

7. Maciej Kot (POL) 665,5

8. Stephan Leyhe (GER) 651,2

9. Peter Prevc (SLO) 648,0

10. Jewgeni Klimow (RUS) 647,7

Weiters:

17. Andreas Kofler (AUT) 625,8

23. Markus Schiffner (AUT) 574,1

24. Michael Hayböck (AUT) 561,5

33. Florian Altenburger (AUT) 421,0

48. Elias Tollinger (AUT) 198,0

55. Clemens Aigner (AUT) 100,7

57. Daniel Huber (AUT) 92,3

Der Stand im Gesamt- Weltcup:

1. Daniel- Andre Tande (NOR) 632 Punkte

2. Domen Prevc (SLO) 596

3. Kamil Stoch (POL) 533

4. Stefan Kraft (AUT) 504

5. Maciej Kot (POL) 383

6. Manuel Fettner (AUT) 364

7. Markus Eisenbichler (GER) 361

8. Michael Hayböck (AUT) 329

9. Severin Freund (GER) 309

10. Andreas Kofler (AUT) 252

11. Andreas Stjernen (NOR) 223

12. Piotr Zyla (POL) 217

13. Peter Prevc (SLO) 202

14. Vincent Descombes Sevoie (FRA) 198

15. Jewgenij Klimow (RUS) 169

Weiters:

35. Markus Schiffner (AUT) 28

44. Clemens Aigner (AUT) 8

48. Florian Altenburger (AUT) 4

54. Daniel Huber (AUT) 1

Der Stand im Nationencup:

1. Polen 1795 Punkte

2. Österreich 1790

3. Deutschland 1674

4. Norwegen 1320

5. Slowenien 1128

6. Japan 360

7. Tschechien 355

8. Frankreich 198

9. Russland 184

10. Schweiz 85