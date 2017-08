Festnahmen und Anzeigen bei Austria - Osijek

Beim Play- off- Rückspiel der Europa League zwischen Austria Wien und NK Osijek in St. Pölten ist es am Donnerstagabend auch zu einem Pfefferspray- Einsatz der Polizei gekommen. Kroatische Fans hatten Behördenangaben zufolge vor dem Anpfiff am Stadion die Konfrontation mit Anhängern der Violetten gesucht. Es gab Festnahmen und Anzeigen.