Festnahme nach mysteriösem Schussattentat in Wien

Ein schwer verletzter Mann, WEGA- Einsatz in einem Tanzlokal , mehrere Hausdurchsuchungen: Nach dem mysteriösen Schussattentat auf einen 42 Jahre alten Iraker in der Nacht auf Samstag auf einem Parkplatz vor einer Diskothek im Wiener Bezirk Favoriten tröpfeln seitens der Polizei weiterhin nur äußerst spärlich Informationen rund um den Fall durch. Am Montag allerdings wurde bekannt gegeben, dass es mittlerweile eine Festnahme in dem Fall gab.