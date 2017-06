Ferrari denkt nicht an Fahrer- Verträge

Beide Ferrari- Cockpits und eines bei Mercedes - drei der vier begehrtesten Arbeitsplätze in der Formel 1 sind für die kommende Saison noch nicht fest vergeben. Und was die Scuderia betrifft, wird das auch vorerst so bleiben. "Wir denken jetzt nicht an Verträge, wir denken an die Weltmeisterschaft", betonte Ferraris Teamchef Maurizio Arrivabene beim Großen Preis von Kanada.